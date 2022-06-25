Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка:

Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С.В.Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики.

Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «АЗОТ» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики.

С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль.