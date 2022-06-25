Горячие точки

Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка

Автор:

Официальное заявление МО РФ об освобождении Северодонецка:

Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С.В.Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики.

Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «АЗОТ» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики.

С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под ее полный контроль.

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяВ Казани осудили мужчину, который сжег свою подругу
Следующая статьяНаступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года

Ещё похожие новости

Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года

Горячие точки
Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года ▪️В Харьковской области ВС РФ ведут бои в окрестностях Верхнего Салтова и...
Узнать больше

Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов

Горячие точки
Большинство жителей города Лисичанск придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии. Об этом сообщает не "российская пропаганда", а журналисты France 2, побывавшие в городе...
Узнать больше

Черниговский глава СБУ сам сжёг здание СБУ

Горячие точки
25 февраля все украинские СМИ рассказывали, как «два вражеских снаряда» попали в здание СБУ в Чернигове, в результате чего оно сгорело. Сегодня Politico со...
Узнать больше
video

Техника ВСУ в Золотом

Горячие точки
https://youtu.be/EcOOOvvyGI8 Украинский танк, выведенный из строя, свидетельствует о точной работе артиллерии защитников Донбасса. Технику ВСУ, подбитую в Золотом, показал корреспондент "Известий" Денис Кулага. С этой территории...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.