Горячие точки

Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года

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Наступление на Донбассе: обстановка на востоке Украины к исходу 25 июня 2022 года

▪️В Харьковской области ВС РФ ведут бои в окрестностях Верхнего Салтова и Питомника.

▪️Союзные силы под командованием генерала армии Суровикина заняли Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино.
➖ За день НМ ЛНР и ВС РФ взяли под контроль территорию завода «Азот» на юге Северодонецка.
➖На окончательную зачистку левого берега Северского Донца понадобится еще не менее нескольких дней, после чего вся территория ЛНР на этой стороне реки перейдет под контроль Республики.

▪️На южных окраинах Лисичанска продолжаются ожесточенные бои.
➖Боестолкновения идут за Лисичанский желатиновой завод, РТИ, стеклозавод. Белая Гора на данный момент находится в серой зоне, бои еще продолжаются.
➖Отдельные дезорганизованные группы просачиваются через окружение в Горском и уходят в сторону Лисичанского НПЗ и Бахмута.

▪️ На Соледарском направлении ВСУ стягивают личный состав и технику на линию Северск — Звановка — Соледар — Бахмут — Зайцево.
➖На рубеже Покровское — Клиновое — Семигорье штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» ведут бои и готовятся к рывку на Бахмут.
➖Идут ожесточенные бои в районе Клинового и Покровского
➖ВСУ продолжает удерживать территорию Углегорской ТЭС, Кодему, Семигорье и Новолуганское.

▪️ На Угледарском направлении подразделения российской армии продолжают огневое поражение позиций ВСУ, не давая перейти в наступление.

▪️В Запорожской области ВС РФ нанесли удары по позициям противника в Полтавке.

▪️ На Криворожском направлении стороны российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в Широковском и Зеленодольском районах.

СтраныРоссия Украина
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