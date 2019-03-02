О голодоморе и психологии

В настоящее время опять стала популярна тема Голодомора в свете ухудшихся российско-украинских отношений.

Как правило, голодомор — факт которого отрицать нельзя, тем более, что его описывали и сами советские авторы, как, например, Судоплатов, ныне объясняется теориями заговора или каких-то секретных планов.

Тут тяжело судить, так как участников тех заговоров и составителей планов, нет в живых.

Однако можно провести некоторые параллели с современным положением вещей.

Как известно, Голодомор явился последствием все той же продразверстки бывшей обычной практикой гражданской войны 1917-22 годов.

Однако продразверстка в ходе гражданской войны в силу царивших хаоса и безвластия была ограниченной по размаху.

К тому же, красноармейцы ее проводившие в своей массе были все теми же вчерашними крестьянами, иногда, проявлявшими понимание того, что крестьянам нужно кормить семьи и оставлять запас зерна для посевной.

Помимо этого, среди большевиков было все-таки немало тех, кто смысл революции видел в помощи «трудовому народу» и стремились не обрекать этот народ на голодную смерть.

В 1932-33 годах ситуация была иная. К этому времени выросло поколения тех, кто был оторван от патриархальных обычаев, национальных традиций и церкви, и для которых нормы морали и нравственности определялись приказами руководства, а не их личными убеждениями. Личные убеждения всегда связанны с пониманием логики. Нет убеждений — нет логики. Соответственно, выполняя приказы по новой продразверстке партийные работники, красноармейцы и работники органов безопасности, не интересовались логикой того, а что будут есть крестьяне, как и то, что будут они сеять и откуда будут брать мясо и молоко.

К тому же, многие красноармейцы были мобилизованы в областях центральной России и в отличии от времен гражданской войны, особых связей с населением юга России не имели.

Вряд ли они следовали тут какому-то плану по уничтожению крестьян, в том числе украинских. Просто, рассуждать было не велено.

Когда же начали люди умирать, то было решено засекретить факты голода и тем самым реакция на голод запоздала.

Есть такой рассказ А.П.Чехова «Злоумышленик» https://sheba.spb.ru/lib/chehov_zloum.htm

Печально, когда такая психология начинает доминировать в обществе и государстве.