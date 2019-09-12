Новые технологии в лучших казино онлайн 2019

2019 год ознаменовался легализацией игорных заведений и онлайн-казино в ряде постсоветских стран. Специалисты отмечают крепление трендов прошлого периода. Теперь для игры выбор автомата доступен как дома, так в путешествии или даже во время рабочего перерыва. Развитие игорных площадок привнесет качественные изменения в устройство 10 лучших онлайн-казино.

Легализация игорных заведений за рубежом

Идею о легализации гемблинговых площадок озвучил в начале августа президент страны Владимир Зеленский. В рейтинг разрешенных казино войдут не все игорные заведения, а лишь те, что будут созданы на территории пятизвездочных отелей. По мнению Зеленского, инициатива привлечет поток туристов на черноморское побережье.

Игорные заведения запрещены на Украине с 2009 года. Закон об этом приняла Верховная Рада.

В Беларуси, в свою очередь, онлайн-казино вошли в список разрешенных. С 1 апреля законодательный контроль за лицензионными онлайн-казино находится в руках государства. Обязательное условие для оператора — наличие гарантийного депозита на спецсчете для погашения выигрышей.

В скором времени легализацию и повышение рейтинга казино онлайн ожидают в Соединенных Штатах Америки, Японии и Бразилии.

Переход к VR-технологиям

Заданный в 2018 году тренд на перенос лучших казино в виртуальную реальность продолжается и в текущем году. Ранее компания Net Entertainment представила миру слот с поддержкой VR-технологий.

Объединив технологию с популярным ныне форматом игры с живым дилером, представители топ онлайн-казино получат на выходе инновационный проект. Пользователь надевает специальный шлем Oculus. С помощью такого снаряжения человек сможет «перемещаться» в лучшие онлайн казино. Помимо игры, станет доступно общение между игроками и крупье, как если бы они находились в одном месте. Такое соединение станет образцом лучшего казино нового поколения.

По оценке специалистов, начало новой эры казино онлайн с применением VR-технологий придется на 2020 год.

Популярность мобильных версий

Еще один тренд, продолжающийся с предыдущего года — повальный переход игроков на мобильные версии. Топ-10 онлайн-казино адаптируют не только для стационарных компьютеров, но и для смартфонов, планшетов. По данным статистики в 2018 году число пользователей, предпочитающих мобильные приложения топ-10 казино, выросло на треть.

Возможность сыграть в любом месте ускоряет оборот средств в проектах. Начать сессию в онлайн-казино на рубли можно без использования стационарного компьютера в удобное время.