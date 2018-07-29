Новые технологии для монетизации онлайн игр

Компьютерный прогресс не просто не стоит на месте, а семимильными шагами идет в будущее, предлагая благодарной аудитории новые виды платных развлечений. Достаточно лишь взглянуть на ассортимент тематических сайтов, и станет понятно, что виртуальный досуг более чем востребован. И на него готовы тратить деньги.

Первые в списке популярных платных развлечений игры. Именно они привлекают в Сеть сотни миллионов людей ежедневно. Однако игры, как и геймеры, которые ими увлекаются, могут быть разными. На них тратится разное количество времени и денег. Это и аркады на экране мобильного телефона, и мощные клиентские игры, и многопользовательские проекты, Вулкан Делюкс и еще несколько тысяч ресурсов. Почти все если не платное, то, как минимум, позволяет игроку добровольно потратить деньги взамен на бонусы и уникальные возможности.

Увеличиваются обороты денег, которые аудитория геймеров готова тратить на свои развлечения. На это повлияло открытие профильных интернет площадок с играми, запуск онлайн игр с внутригровыми магазинами, растущий ассортимент платных игр, ориентир на многопользовательский формат игр и даже игры с накопительными джек-потами. Так или иначе, но на онлайн досуг стали тратить больше – суммарно только в США и Японии, которые являются первыми потребителями игр, в год на них тратится несколько миллиардов долларов.

Вырос ассортимент игр, в которые нельзя поиграть, не имея на счету определенной суммы денег. Речь, в первую очередь, о казино. Любая игра на подобных сайтах, одна из них, позволяет совершеннолетнему посетителю поставить на кон свой депозит и обменять его на азартные эмоции. Без денег на счету и добровольного риска этими деньгами такие игры лишены смысла. Технологии казино тоже не стоят на месте, над разработкой игр на деньги работают целые студии, а сами казино делают все возможное, чтобы привлечь наибольшее число клиентов. Однако принцип азарта и игорных заведений остается таким же, как и сотни лет назад.

Интересно, но даже бесплатные игры умудряются зарабатывать на своей аудитории. Оказывается, почти в каждую современную игру, в том числе в мобильные приложения, встроена реклама. Рекламодатели готовы платить за просмотры и переходы, а разработчики бесплатных игр внедряют обязательный просмотр объявлений и роликов в свои приложения. Для того чтобы отключить рекламы, как правило, тоже нужно заплатить.