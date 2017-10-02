На чистую воду

О чём пойдёт речь? – О воде, которые мы ежедневно пьём.

В материале затронута важная для жизни и здоровья людей информация, которую большинство, к сожалению не знает. «Известное — известно немногим». (Аристотель).

Человек ежедневно по сложившемуся укладу жизни готовит себе: чай, кофе, какао и другие выдуманные им напитки, толком даже не зная — полезны ли они ему или нет?

Давайте разберемся с этим вопросом.

Начнем с того, что в организму человека во всех физиологических жидкостях существует жидкостный кислотно-щелочной баланс – PH — количественный показатель в жидкости ионов водорода,«potentia hydrogenii» — сила водорода, или «pondus hydrogenii» — вес водорода.

(К материалу приложена таблица нормативных значений PH физиологических жидкостей организма). Отметим для себя их значимость, например,для крови норма PH — 7,4, а при снижении этого показателя до 7,1 наступает смерть.

Здоровье или болезнь человека измеряется отклонением PH от нормы. У здорового человека и у больного показатель PH разный.(См. в приложении к материалу картинку кислотно-щелочной баланс «Болезнь – Здоровье»).

Очень важно для здоровья–какую воду, с каким числом РH мы пьём!

Исследуем воду, которую пьём.

Для этого возьмем простой в использовании прибор-тестер(маленькая «ручка-градусник» желто-черного цвета) для измерения PH, который доступен в продаже. И с его помощью померяем некоторые напитки и воду, которую употребляем ежедневно.

Итак, например, вода в России в открытых водоёмах Вологодской области: в реке, в озере, в ручье, дождевая вода в луже- имеет один и тот же показатель PH — 7,6.

Если вода в реке Вологде за пределами города имеет PH-7,6, то уже в самом городе её PH — 7,12 (вода закисляется городскими стоками).

Вода в городе Вологде из реки до городских квартир идет по водопроводным трубам (длинной в несколько километров), и закисляется внутри них. На выходе в квартирах из крана имеет всего-навсего PH5,85 — 6,50 (слабо кислая вода).

Такую воду уже пить нельзя.Что же делать?

Интереснобудет узнать, что простое кипячение водопроводной закисленной воды с PH – 5,85значительно повышает показатель PH. Например, PH у кипятка – 8,42!

Через тридцать минут, когда кипяток остыл до комнатной температуры — PH снижается до 8,0, а через сутки PH у кипяченой воды снижается до 7,90 и дальше ниже.

Однако кипяченая вода не вкусная («мертвая»), так как нарушается её природная минерализация. При кипячении из минералов в воде образуются тяжелые нерастворимые соединения, которые так же, как отложения на стенках чайника загрязняют организм. (Тот же процесс с минеральными солями происходит и в овощах, когда их кипятят в супах).

Идем далее.

После того, когда мы из природной воды с PH — 7,6 приготовим себе: чай, кофе, какао, заваримкакие-нибудьтравы, сваримразличные супы, борщи и прочее, то тем самым закисляем воду, делая её вредной для организма.

Например, значение PH уменьшается, когда завариваем: чай (черный, зеленый, травяной) PH 6,4 -6,7, кофе черный PH — 5,26, какао PH – 5,77, грибной суп PH — 6,25, уха из рыбы PH — 6,42 и так далее. Всё, что добавляется в воду — закисляет её.

Организм человека, рожденного в природе,приспособлен к легко доступной ему воде из открытых водоёмов (в нашем случаеизмерений с PH – 7,6).

Как сказал английский писатель и поэт XVII века Джон Тейлор: «Бог создал пищу, а дьявол поваров». Абсолютно каждый взрослый человек в жизни — сам для себя повар.

Своими поварскими изысками – люди приводят природную воду в непригодное состояние,и употребляют её постоянно! От этого организм многих людей находится в закисленном состоянии с PHменее — 7,0. Ещё бы после этого людямне болеть…

Проведем другие замеры PH различной воды.

Например, артезианская вода из подземных скважин, из колодца имеет показатель PH 7,2 — 8,2. Болотная темная, окрашенная разложениями торфа- кислая вода, PH — 4,30.

Возможно, что в других регионах цифры PH воды будут чуть-чуть отличаться.

Сейчас активно рекламируют, забытый со времен СССР простенький прибор по приготовлению, так называемой «живой» (щелочной) и «мертвой» (кислотной) воды. По сути это электрический чайник, в которомчерез воду пропускают электрический ток.

В зависимости от времени нагревания, получают щелочную и кислотную воду с разным показателемPH. Например, если держать прибор включённым 10 минут, то вода почти доходит до кипения. При этом у щелочной воды PH– 9,52, у кислотной PH– 1,96.

С остыванием показатель PH щелочной воды уменьшается.

Как сказано выше, тот же эффект с PH получается и при простом кипячении воды. Горячая вода (кипяток) по показателю PH — та же самая щелочная вода.

Прибором-тестером PH измерены и некоторые продукты питания.

Ниже приведены их показатели PH: молоко — 6,48, кефир — 4,35, арбуз — 5,92, дыня — 6,02, масло растительное — 6,40, яблоки – 4,52, уксус — 2,47, лимон — 3,05,мед — 3,46,яйцо сырое — 8,89, красное вино – 3,42, ром – 4,63, водка русская – 7,33.

И так далее… PH некоторых продуктов и фруктов в таблицах (см. в приложении).

Можно отметить, что почти вся пища кислая.

Если же помимо этого человек постоянно ещё и закисляет воду (употребляя чай, кофе, напитки, супы), то он лишает себя внешнего источника регулирования PH.

Пить плохую воду – тоже, что и заправлять машину плохим бензином.

В этом случае человек сам себе враг — он подвергает свой организм перегрузкам, клетки и органы тратят жизненную энергию на очистку воды от примесей. Истощая себя энергетически, человек ежедневно медленно убивает своё здоровье.

Если ресурс человеческого организма рассчитан от природына 100-120 лет, тосамо закисляясь, человек изнашивает себя и за половину отпущенного ему срокажизни.

Говорят: «Капля камень точит». Точно так же и ежедневный приём кислой воды (в напитках), на протяжение многих лет – тысячи раз! системно! убивает наш организм.

В этой связи уместно вспомнить известную в мире статистику, что жители горных местностей и те, кто пьют чистую природную, не закисленную воду из ручьев, рек и озер отличаются (в среднем) крепким здоровьем и долголетием. Природная вода приводит кислотно-щелочной баланс организма человека в равновесие.

Медицина и наука говорит, что — кислая среда является причиной разрушения клеток, органов и тканей, вызывает преждевременное быстрое старение и износ всего организма. В кислой среде развиваются многочисленные болезнетворные организмы, бактерии, вирусы, грибки и другие паразиты. Кислая среда вызывает многие заболевания органов: сердца, почек, сосудов, суставов (артриты, остеопороз… всего числа болезней даже не перечислить), истощая энергетику, вызывает – рак и многие другие последствия. И всё это человек делает себе сам, своими поварскими изысками…

«Имеем здоровье — не храним, а потерявши его — плачем».

Важная функция СМИ в обществе пропагандировать здоровый образ жизни, употребления пищи и воды, но в «системе» власти накопления капитала всё получается, наоборот – за деньги чаще всего рекламируют то, что вредит человеку.

Есть возможность начать жизнь с «чистого листа».

Будем чаще пить простую воду. Тем самым получим шанс сохранить для себя здоровье и долголетие, избавиться от приобретенных болезней, от лишних расходов на вредные напитки, и от покупки лишних лекарств.

Человеческий организм, получая природную воду с нормальным содержанием PH, обладает уникальной способностью к само исцелению.

Человек может подарить себе здоровье и продлить жизнь на многие годы, если будет знать, что — простая природная вода для него источник здоровой жизни!

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда