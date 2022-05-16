Горячие точки

Мариуполь. Эвакуация раненых с Азовстали началась

Автор: ИА “Русские Новости”

Минобороны РФ подтвердило, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовсталь»

В районе комбината введен режим тишины, по гумкоридору раненых украинских военных доставляют в медучреждение ДНР.

«Эвакуация раненых (с Азовстали) началась, есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки».- Сообщил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский.

Ранее он сообщал, что с территории завода вышли первые 10 человек с белым флагом. Они договаривались об эвакуации раненых.

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