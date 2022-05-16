Мариуполь. Эвакуация раненых с Азовстали началась

Минобороны РФ подтвердило, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовсталь»

В районе комбината введен режим тишины, по гумкоридору раненых украинских военных доставляют в медучреждение ДНР.

«Эвакуация раненых (с Азовстали) началась, есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки».- Сообщил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский.

Ранее он сообщал, что с территории завода вышли первые 10 человек с белым флагом. Они договаривались об эвакуации раненых.