Горячие точки

Мариуполь, Азовсталь: группа украинских поенных сдались ради переговоров

Автор:

Мариуполь, Азовсталь. Находящиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные и боевики националистических формирований начали сдаваться в плен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил 16 мая командир батальона «Восток» Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский. По его словам из недр подземелий вышли десять человек с блым флагом.

Девять украинских военных, вышедших с блокированного завода «Азовсталь» в Мариуполе, представляли интересы большей группы и попросили о переговорах, — сообщил комбриг бригады ДНР «Восток»

«Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — заявил Ходаковский в эфире программы «60 минут».

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяПольша введёт свои войска в Украину?..
Следующая статьяМариуполь. Эвакуация раненых с Азовстали началась

Ещё похожие новости

Мариуполь. Эвакуация раненых с Азовстали началась

Горячие точки
Минобороны РФ подтвердило, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с «Азовсталь» В районе комбината введен режим тишины, по гумкоридору раненых украинских военных доставляют...
Узнать больше

Польша введёт свои войска в Украину?..

Горячие точки
Политолог Марат Баширов не сомневается, что Польша в конце мая введет свои войска в четыре региона Украины с целью присоединить ее западные области. «Польская Армия...
Узнать больше

Сенатор Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине 40 млрд. долларов

Горячие точки
Сенатор Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине 40 млрд. долларов. Лидеры демократов и республиканцев в Сенате попытались ускорить получение пакета помощи США почти на...
Узнать больше

Канцлер ФРГ Шольц провёл телефонный разговор с Путиным…

Горячие точки
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, - написал Шольц в своём Twitter. Как сообщается, беседовали долго. Олаф Шольц настаивал, что в...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.