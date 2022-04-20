Марин Ле Пен о Нагорном Карабахе

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью Nouvellesd’Armenie коснулась урегулирования карабахской проблемы.

«После развала СССР границы быстро и без переосмысления стали международными границами, однако более желательным вариантом, нежели независимость, стало бы достижение Арменией и Азербайджаном соглашения, позволяющего Нагорному Карабаху воссоединиться с Арменией», – отметила она.

Коснувшись темы Геноцида армян, Марин Ле Пен подчеркнула, что Геноцид армян 1915 года должен быть широко признан всеми странами мира, а Турция, наконец, должна пересмотреть эту трагическую страницу своей истории.

По ее словам, Франция продолжит борьбу за признание Геноцида армян – по той причине, что именно она является родиной прав человека, и во имя «множества армян, которые нашли здесь убежище и успешно интегрировались во французское общество».

«Прибытие во Францию в 1915 году многочисленных армян – важное событие в истории нашего государства, так как они внесли весомый вклад в дело восстановления страны после Первой мировой войны», – заявила Ле Пен.

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Мари Ле Пен считает, что урегулирование карабахского конфликта должно подразумевать присоединение Нагорного Карабаха/Арцаха к Армении.

«Следует признать, что административные границы бывшего СССР слишком быстро и без переосмысления стали международными границам. Но я считаю, что вместо независимости (Карабаха — прим. ред.) было бы желательно, чтобы Азербайджан и Армения достигли соглашения, позволяющего Нагорному Карабаху присоединиться к Армении», — в интервью Nouvelles d’Armenie сказала Ле Пен.

Лидер партии «Национальный фронт» также отметила важный вклад армянской общины в развитие Франции и заявила, что и в дальнейшем будет поддерживать вопрос о международном признании Геноцида 1915 года на разных платформах.