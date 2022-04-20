Регулирование обработки биометрических персональных данных

В Совете Федерации рассмотрели аспекты законодательного регулирования обработки биометрических персональных данных

Комитет Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательного регулирования обработки биометрических персональных данных.

Модератором выступил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов.

Сенатор отметил, что биометрические технологии, основанные на идентификации личности по её уникальным физиологическим, биологическим и поведенческим характеристикам, в настоящее время приобретают массовое распространение. Применение таких технологий, прежде всего, сбор отпечатков пальцев, берёт начало в области обеспечения безопасности и противодействия терроризму в миграционных процессах, однако в современном обществе вышло далеко за эти пределы. Сегодня биометрическая идентификация активно применяется и внедряется в сфере кредитных и банковских отношений, оказания различных коммерческих услуг.

«Это важная тема, связанная напрямую с развитием цифровых отношений, одновременно исключительно тонкая, учитывая те озабоченности, которые существуют в обществе и у экспертов», — сказал Константин Долгов. Вопрос требует детальной проработки как с правоприменителями, так и с экспертным сообществом.

Сенатор указал, что мировой рынок технологий биометрической идентификации характеризуется активным ростом. По оценкам экспертов, он составит 40 $ млрд в 2022 г. Объём рынка видеоаналитики в России в 2021 г. составил более 12 млрд руб. с прогнозным ростом 26-30 млрд руб. в 2028 г. «Эти данные основаны на том, что соответствующие технологии получат дальнейшее распространение».

Парламентарий напомнил, что с 1 января 2022 года вступили в силу изменения в правилах обработки биометрических данных. Они затрагивают аспекты работы с биометрией со стороны операторов данных, но внесли лишь косвенные изменения в правовые механизмы и возможности граждан по защите своих биометрических данных.

Константин Долгов отметил, что «ключевая» законодательная норма, регулирующая правовой режим биометрических данных – статья 11 Закона о персональных данных – не менялась более десяти лет и, по мнению ряда экспертов, требует корректировки вслед за изменением технологических процессов в обществе.

Сенатор обратил внимание, что 6 апреля текущего года в Государственную Думу был внесён законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон о персональных данных, предлагающий регулирование обработки биометрических данных.

Предусматривается отмена обязательности предоставления биометрических данных, за исключением отдельных случаев, отмена запрета для операторов отказывать в предоставлении услуг в случае отказа гражданина предоставить биометрические персональные данные или дать согласие на их обработку. Также предусматривается запрет обработки биометрических данных несовершеннолетних.

Участники «круглого стола» обсудили актуальные вопросы расширения прав субъекта биометрических персональных данных, совершенствование законодательства в области контроля за использованием таких данных, а также ответственность операторов за их обработку.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Милош Вагнер, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Дубынин, представители Генеральной прокуратуры, Центрального Банка РФ, региональных исполнительных органов власти, научного и экспертного сообществ.