Майор Ипатьев: Итоги Февральской революции

Февральская революция 1917 года стремилась к свержению монархии и установлению новой власти. 27 февраля власть в Петрограде разделилась на Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, и Временный исполнительный комитет Государственной Думы. Спустя всего день Петроградский совет счел за благо концентрацию власти в руках Временного комитета, так как Великобритания и Франция уже признали право Временного комитета на исполнительную власть в России. 2 марта был отстранен от власти Николай II с подготовкой ложных актов об отречении, ложных по той простой причине, что монарх не может, согласно действующей Конституции и Акта о престолонаследии сложить с себя или передать другому полномочия монарха. Сначала должны быть утверждены изменения в законе, позволяющие собственное отречение от власти, а уже после Царь может принимать решение об отречении. Более того, удостоверение подобного акта должен произвести преемник или Государственный совет, а также Священный Синод, ведь Царь является главой Церкви. После этого для утверждения изменений в Конституции, если не предполагается преемственности монархии, должен созываться Земский собор, как представительный орган всего народа, который и утверждает изменения Конституции. Ничего этого сделано не было, поэтому можно считать, что актов об отречении нет, равно как и передачи власти брату, ибо эти фальшивки юридически ничтожны. Подобные логические заключения крайне важны для понимания того, что произошло после государственного переворота 27 февраля 1917 года.

Итак, Временный исполнительный комитет формирует Временное правительство, задача которого заключается в проведении государственных реформ, осуществлении руководства всеми сферами жизнедеятельности страны и подготовке к созыву Учредительного собрания, который должен выработать основы будущего государственного строя и передать законную власть новым органам управления. У заговорщиков было простое понимание необходимости перехода власти от Российской Империи к Российской республике, но произвести необходимые юридические действия можно только при непосредственном участии народных представителей – собора от всех сословий, уездов и губерний, то есть Учредительного собрания. Поэтому лозунг: «Вся власть Учредительному собранию!» означал концентрацию власти в собрании народных представителей, что вполне оправдано, как юридически, так и практически. Однако неожиданно (?) случилась Октябрьская революция, вернувшая временную власть Петроградскому совету, но не придавшая этому совету власти юридической. Следовательно, также требовался созыв Учредительного собрания, которое могло утвердить принципы новой власти и государственного устройства.

5 января 1918 года в присутствии 410 делегатов фракция РСДРП(б) зачитывает Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, как основу новой государственности. Учредительное собрание большинством голосов отвергает Декларацию. Это решение окончательно убеждает большевиков в необходимости совершения нового государственного переворота. 6 января 1918 года Таврический дворец закрыт и окружен войсками. Так произошла настоящая революция, которая по своей значимости на весах истории гораздо важнее Октябрьской революции. Почему? Уже 18 января на III Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов утверждается новая, измененная редакция Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (с сокращениями):

1. Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам.

2. Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация советских национальных республик.

3. Частная собственность на землю отменяется. Все леса, недра и воды объявляются национальным достоянием.

4. Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче – крестьянского государства.

5. Вводится всеобщая трудовая повинность.

6. Декретируется образование социалистической красной армии рабочих и крестьян.

Съезд, представляющий все народы и этносы России, утверждает новую государственность РСФСР, которая (внимание!) действует до сих пор! Но остается для новой власти еще один неразрешенный вопрос двойственности – Николай II и вся его семья, включая наследника цесаревича Алексея, являет собой незыблемость Российской Империи, так как иного до сих пор нет. 17 июля 1918 года происходит Екатеринбургское злодеяние, царская семья убита и останки ее надежно спрятаны. Этим расстрелом не случайно руководили из Москвы, так как 19 июля 1918 года вступила в силу Конституция РСФСР, которая не могла быть полностью легитимной в присутствии законных представителей и наследников монархической власти Российской Империи. Если бы Николай II покинул Россию, как предлагали ему заговорщики, то у большевиков была бы возможность придать новой власти большую легитимность в виду оставления монархом страны и престола. Но Николай II остался верен России и русскому народу до последней минуты своей жизни, проявив мужество и бесконечную верность долгу монарха, а также клятвам, данным Богу при Венчании на Царство. Однако убийство Царя и наследника не пресекло линию Дома Романовых, но оставило в силе двойственность (во многом мистическую) власти в РСФСР, поэтому, восстановление монархии в России окончательно легитимирует РСФСР в соединении двух ветвей власти. Поэтому необходимым условием будущей царской власти является сохранение федерализма, государственной собственности на землю, недра и воды, национализацию финансовой системы и банков. Утверждение этих основ государственности может быть осуществлено только на основе Всероссийского съезда депутатов, как представителей всех народов и этносов России.

29 декабря 1922 года был подписан договор об образовании СССР между РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР и Армянской ССР, и утвержден на I Всесоюзном съезде Советов, но как проект. Окончательная редакция союзного договора в виде Конституции СССР утверждена на II Съезде Советов 2 февраля 1924 года. Спустя десятилетия начался абсолютно нелегитимный распад СССР: в 1990 и в 1991 годах Верховные советы Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Украинской ССР и Белорусской ССР приняли решения о денонсации союзного договора, но денонсация должна быть закреплена съездами советов союзных республик, которых не было. То есть, СССР существует до сих пор, что отражено в статье 23 главы V Устава ООН о постоянных членах Совета Безопасности: Китая, Франции, СССР, Великобритании и США. Почему же не произошло замены названия СССР на РФ в Уставе ООН? Ответ просто потрясает: некому производить эту замену! РСФСР, равно как и СССР до сих пор существуют, и никто из нынешних институтов власти в России не в состоянии изменить установленное положение дел. Почему?

С 12 июня 1990 года по октябрь 1993 года прошло десять съездов народных депутатов РСФСР. На I съезде была утверждена Декларация о государственном суверенитете РСФСР (с сокращениями):

1. РСФСР есть суверенное государство,

2. Суверенитет РСФСР – естественное и необходимое условие существования государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции,

3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее многонациональный народ,

4. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР устанавливается: верховенство Конституции РСФСР, исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным богатством России.

Итак, не отменяя союзный договор (основу СССР), подтверждается суверенитет РСФСР как правопреемницы России во всех ее многообразиях государственного строя, носителем власти является народ и утверждается его исключительное право на государственную собственность. Важные уточнения! На II съезде в декабре 1990 года рассмотрен вопрос о введении частной собственности, на III съезде вводится пост президента РСФСР, который имеет право созывать съезд, но не имеет права его распускать. IV съезд объявляет РФ (сокращение РСФСР) независимым суверенным государством. IX съезд принимает Постановление «О неотложных мерах по сохранению конституционного строя РФ» с досрочным проведением выборов президента. X (последний) съезд оценил действия Б.Ельцина как государственный переворот, так как президент издал указ №1400 от 21 сентября 1993 года об упразднении Съезда народных депутатов РСФСР. Дальше последовал расстрел народных депутатов 3-4 октября 1993 года, прямо повторяя Екатеринбургское злодеяние 17 июля 1918 года, когда вероломству представителей власти мешают те, кто поставил судьбу России выше своей собственной судьбы. Почему так важно заострять внимание на придании легитимности действиям власти посредством народного представительства на съездах?

Согласно Конституции РСФСР с дополнениями и изменениями от 1988 и 1989 годов, высшим органом государственной власти РСФСР является Съезд Советов народных депутатов РСФСР. К исключительному ведению съезда относится:

— Принятие Конституции РСФСР, внесение изменений и дополнений,

— Принятие решений по вопросам национально – государственного устройства РСФСР,

— Съезд народных депутатов РСФСР вправе отменять акты, принятые Верховным Советом РСФСР.

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года содержит в себе различные нелепости и явные несоответствия преемственности власти:

1. Ст.3: Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

2. Ст.9: Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

3. Ст.11: Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.

4. Ст.15: Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

5. Ст.135: Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции Российской Федерации. При проведении всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей.

Возникают весьма любопытные вопросы:

1. Если «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», то почему народу оставляется лишь право на референдум или выборы? Где его право на высшую законодательную инициативу, на съезд народных представителей? Такого положения больше нет!

2. Кто отменил общенародную собственность на землю, недра и воды? Принятие Конституции 1993 года, вернее проекта Конституции (не было процедуры утверждения итогов референдума) по замыслу творцов нового российского порядка, автоматически изменяет форму собственности. Такого вероломства еще не было в российской истории с момента разгона Учредительного собрания 6 января 1918 года!

3. Президент и Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная дума) являются всего лишь исполнительной и законодательной ветвью власти, но кто утверждает их решения? Такого органа, являющегося правом народа на единственность источника власти, больше нет. Президент и Совет Федерации, благодаря государственному перевороту 3-4 октября 1993 года узурпировали власть в России, отобрав ее у народа, чтобы утверждать самим собственные решения. Нонсенс! Исполнительная власть не может быть выше съезда народных депутатов. Такая же узурпация власти произошла в РПЦ, где был ликвидирован Поместный собор, замененный на Архиерейский собор. Но архиереи не представляют собой всю полноту Церкви!

4. Устанавливая исключительность международного права, исполнительные органы власти в России в лице президента и Федерального собрания, признают несуверенность российской власти, ее изначальное подчинение Западу и его интститутам.

5. Конституционное собрание, деятельность которого никогда не осуществлялась, тем не менее, может разрабатывать Конституцию РФ, однако ее утверждение на общенародном голосовании может быть осуществлено только на уровне съезда народных представителей (депутатов), который является единственным высшим представительным органом власти народа в РСФСР – РФ. Это прекрасно понимали в 1917 – 1918 революционных годах, но совершенно не понимают сегодня, сознательно подменяя представителями партий и руководящей элиты волю народа.

Итак, все нелепости Конституции Б.Ельцина заключаются в ее нелегитимности и откровенно антинародной сущности, когда отменен главный закон народовластия – съезд народных депутатов. Совершив государственный переворот 3-4 октября 1993 года, антинародная, управляемая внешними силами (Глобальным государством) власть, узурпировала право государственного устройства, собственности, законодательной инициативы, судебной и конституционной власти, оставив народу лишь право участвовать в выборах с заранее известным результатом. Становится понятным, почему президент Российской Федерации В.В.Путин ничего не может сделать с тем наследием, которое оставил ему Б.Ельцин. Ведь в действительности только институт президента является по – настоящему легитимным органом исполнительной власти. Все другие институты Федерального собрания (Совет Федерации и Государственная Дума) абсолютно нелегитимные органы власти, так как не имеют права выступать от имени народа России, являясь лишь представителями партий и собственных органов власти, не имеющими ничего общего с местным самоуправлением или советами народных депутатов. Народ России полностью лишен собственного права на власть и больше не является «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации», узурпированной неизвестно чьими представителями, так как партийное руководство «Единой России» в лице Д.А.Медведева и В.В.Путина не могут нести ответственности за судьбу России по той простой причине, что они не являются носителями суверенитета народа.

Таким образом, Конституцию РФ 1993 года можно считать юридически ничтожной, в равной степени все акты, законы и указы, изданные после разгона X съезда народных депутатов РСФСР. Кто те люди, которые сегодня определяют внешнюю и внутреннюю политику России, кто оказывает влияние на принятие решений и проведение тех или иных реформ? Судя по зависимости отечественных СМИ, политологов, партийной элиты, экономистов и чиновников всех рангов от Запада: США, Великобритании, Франции, Германии и Китая, в России установлено внешнее управление, что подтверждается фактом участия представителей ЦРУ, МВФ, ФРС и Госдепа США в разработке Конституции 1993 года, создания условий государственного переворота 3-4 октября 1993 года, нормативных актов и условий существования финансовой, политической и экономической системы России. В равной степени все международные соглашения, нарушающие Конституцию РСФСР: три СНВ, РСМД (особенно в условиях наличия ракет средней дальности у Китая, расположенных у границ России), ВТО, ОБСЕ и прочие, не имеют никакой юридической силы и служат лишь подтверждением внешнего управления Россией. Становится понятно искреннее недоумение представителя США в ООН Саманты Пауэр в конфликте с В.Чуркиным о независимости России и ее способности принимать самостоятельные решения, так как в США прекрасно понимают подлинную сущность государственного управления в России, проводимую агентами влияния Запада, напрямую зависимых от настоящих владельцев офшорных счетов, российских стратегических компаний и банков, когда представители зарубежных фирм есть во всех крупных компаниях и банках.

Чем же и кем руководит президент Российской Федерации В.В.Путин, полностью зависимый от компрадоров в Кабинете министров, Центральном банке, Государственной Думе и Совете Федерации? Создается впечатление, что в октябре 1993 года Глобальное государство реанимировало Временный исполнительный комитет Государственной Думы образца 1917 года, но почему – то забыло (или не хотело?) создать условия перехода власти к Учредительному собранию, которое никто не собирается созывать, так как воля народа, его исключительное право на власть грубо попрано и узурпировано настоящими врагами России. Президент РФ В.В.Путин 31 декабря 2015 года подписывает Указ №683 «О стратегии национальной безопасности» (с сокращениями):

— Проведение РФ самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников,

— Наращивание силового потенциала НАТО, активизация военной деятельности стран блока, приближение его военной инфраструктуры к российским границам,

— На территориях соседних с Россией государств расширяется сеть военно – биологических лабораторий США,

— Сохраняется высокий риск повторения масштабных финансово – экономических кризисов.

Что же предполагается сделать, чтобы предотвратить эти угрозы безопасности страны? Очень здравые вещи: усиление роли государства, повышение эффективности правоохранительной деятельности, противодействие коррупции, повышение качества жизни, снижение уровня социального неравенства, создание высокоэффективных рабочих мест, стимулирование рождаемости, преодоление экспортно – сырьевой и внешней зависимости, прекращение регистрации российских предприятий в иностранной юрисдикции, борьба с теневой экономикой и неравномерным развитием регионов. Отдельным пунктом за номером 109 закрепляется обязательность исполнения стратегии для всех органов государственной власти. Что изменилось за год? Ничего! Налицо полный саботаж правильных решений президента, но иначе и быть не может, так как органы власти не являются представителями народа и государства, а потому не обязаны исполнять указы президента. Более того, вся деятельность правительства основана на нелегитимной, юридически ничтожной Конституции 1993 года, которая неправомочно уничтожила съезды народных депутатов и само устройство РСФСР, в которой никто не отменял власть советов и социалистическую собственность народа на землю, недра и воды. То есть, любая приватизация незаконна, как и вся деятельность правительства, ЦБ РФ, судебной и правоохранительной системы, налоговой и таможенной службы. Все владельцы приватизированных предприятий преступники, так как украли то, что принадлежит народу по закону никем не отмененной Конституции РСФСР.

Напрашивается сам собой весьма любопытный вывод: создатели Конституции 1993 года и государственного переворота 3-4 октября специально не стали юридически закреплять торжество демократии Б.Ельцина с тем, чтобы можно было в один прекрасный день признать нелегитимными все органы власти (кроме института президента): Федеральное собрание, правоохранительную и судебную систему, отменить итоги приватизации и национализировать ЦБ РФ? Неужели так никто и не догадался, что под всю нынешнюю вертикаль власти в России заложена бомба с часовым механизмом, которая должна похоронить под грудой юридически ничтожных бумаг все государственное устройство современной России, возродив РСФСР? Никто, кроме самих держателей пальца на кнопке спускового механизма, запускающего обратный отсчет до взрыва, не знает, сколько времени осталось нынешней вакханалии либерализма и разгула беззакония. Но это прекрасно знают те, кто контролирует свою колонию и ее марионеток, не имеющих никакой возможности не только ослабить натяжение управляющих нитей, но даже подумать об освобождении от внешнего управления. Более того, все представители так называемой российской элиты как огня боятся ослабления внешнего управления в России, ведь тогда их сладкой и беззаботной жизни придет конец и останется только скорбный путь в изгнание, где великий хозяин знает все банковские счета российских агентов влияния и может заблокировать их в любой момент, знает все объекты недвижимости и вложения в активы иностранных корпораций и акций, чтобы в самом справедливом суде Лондона отобрать нажитое непосильным трудом, заодно применив чудесную капсулу для быстрого избавления от мира акул капитала. Пример Е.Гайдара и Б.Березовского никого ничему не научил?

Такой жалкий итог ждет всех тех, кто поставил судьбу России и русского народа в зависимость от Запада, кто верой и правдой служил своему кошельку, но не приумножал богатство страны, не укреплял ее безопасность, позволяя осуществлять планы по уничтожению России и вовлечению ее в международные авантюры. Пришло время заплатить по всем счетам!

Ипатьев К.Ф.(майор ГРУ в отставке)