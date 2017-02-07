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Майор Ипатьев: Итоги Февральской революции

Николай 2 - 1917
Февраль 07
13:17 2017
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Подходит к своему окончанию 100 – летний цикл грандиозного вероломства в истории России, когда вслед за государственным переворотом, совершенным масонами Великого Востока народов России и военной ложи, свергнувшими Государя Императора Николая II и арестовавшими в Царском Селе всю императорскую семью, наступил период великих испытаний для всего русского народа. Ноша монархии Промыслом Божиим была снята с плеч русского народа, но вместо нее был возложен груз гонений, расстрелов, ссылок и тюрем, пожарищ и горя Великой Отечественной войны, предательства партийной элиты Хрущева – Брежнева – Андропова – Черненко – Горбачева, и как апофеоз смутного времени, продлившегося 100 лет – полное подчинение России Глубинному государству Великобритании – Франции – США, где особняком, прячась в тени своих орденов, стоит Ватикан иезуитов. Россия прошла страшный путь страданий за свое предательство монархии, клятвы Дому Романовых и присяги Царю. Что дальше? Но прежде ответа на этот вопрос, нужно понять весь замысел масонских кругов по превращению русской Державы в колонию англосаксов, беззастенчиво грабящих одну из самых богатых стран в мире.
Страны
Россия

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