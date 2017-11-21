Люди искусства и демоны

Телепередача «Поединок» между В.Третьяковым и И.Райхельгаузом, показанная по каналу Россия-1, на фоне криминальной истории с режиссером К.Серебренниковым — коснулась весьма важной темы современного художественного искусства: чем оно нынче является, или не является. Причём, одни стали обличителями того, что сегодня под видом искусства, преподноситься гражданам. Вторая сторона защищала «новаторство» современного искусства, поскольку через это новаторство и лежит путь – то ли к прогрессу, то ли совершенству, то ли ещё куда-то к возвышенному… И невдомек было спорящим, дать хотя бы определение тому, о чём они так страстно рассуждают и спорят. А надо было бы, поскольку именно неопределённость предмета спора – искусство, — и вело к столь эмоциональным реакциям участников этих шоу.

Естественно, шоу, как шоу, здесь представление важнее, чем умный логически аргументированный рассудок, который заставит зевать многих дилетантов от искусства, созерцателей ТВ экрана. В противном случае они просто будут выключать свои «ящики», а это значит очередная порция коммерческой рекламы пройдёт мимо их глаз. Этого допустить режиссёры данных шоу никак не могут – соответствующие договора подписаны начальниками и здесь не до самодеятельности, здесь всё строго по регламенту. Мы не нуждаемся в такой рекламе, поэтому позволим себе несколько штрихов — рассуждений на тему, что есть искусство и почему современный различный «арт» не является искусством.

Искусство – это умение, так или иначе, во времени, пространстве и воздействии материализовать для общедоступного восприятия (перцепции), путём умного, рационально нравственно систематизированного подбора такие оригинальные новые формы окружающей нас действительности, которые до настоящего времени не были никем созданы. Ремесло отличается от искусства тем, что оно лишь размножает (мультиплицирует) такие новые созданные формы искусства, изменяя и ретушируя их делая удобными для конвейерного производства, для удобства производственного процесса мультипликации и оптимизации таковых.

Другими словами, искусство – это архиважное занятие немногих талантливых умных людей, обладающих универсальными знаниями и потому умеющих во благо человечества создавать на основе гуманных идей материальную новизну. Искусство, через презентацию гармонии и красоты подвигает культуру людей к более высоким гуманным нравственным идеалам, детерминирующим торжество человеческого ума и его гармоничное социальное естество. Поскольку красота – сущность вечно ускользающая во времени, процесс культурного совершенства в пространстве и времени цивилизованного (линейно развивающегося научно-технического мира) идёт циклично и перманентно. Ремесло – это способ размножения и распространения произведений искусства. Последнее, весьма нужное и важное дело в социуме, служащее делу его культурного оформления и развития вширь на социальной плоскости.

Поэтому, если принципиально посмотреть, кто такие люди искусства, то таковыми можно вполне обоснованно назвать представителей социума, которые занимаются и в различных направлениях науки. Деятелями искусства могут быть метафизики (например, математики, философы, теологи и т.п.), а также — занимающиеся физикой (химия, биология, техническая инженерия и т.п.), социологией (экономика, политология, архитектура и т.п.), гуманитарными науками (история, филология, этнография и т.п.). Естественно, таковыми могут быть творческие высокопрофессиональные художники, композиторы, поэты и писатели, люди высоконравственного сценического образа и, конечно, мировые спортивные рекордсмены и чемпионы соревнований – все те, кто создал высоконравственное оригинальное, что запечатлелось во времени и оставляет своё гуманное воздействие на умонастроение людей различных эпох.

Человек искусства не мыслим без понятия — высоконравственная гуманность, оплотом которой являются нравственные табу той или иной устоявшейся мировой религии, адептом которой такой человек является, ибо обратное есть от разрушения (разрушителя), регресса и распада. Демон разрушения — человек подготовленный (профессионал или нет), всегда противопоставлен созидающему человеку искусства. Светлый человек искусства, направляя своё творчество и свои произведения к высшей истине, желает служить гуманным идеалам человеколюбия, сострадания и любви к людям. Демон разрушения – похабен в своих низменных животных вожделениях, направленных лишь на реализацию инстинктов и омерзительных человеконенавистнических рефлексов. Человек искусства гасит в человеке животное начало, ведёт его через цивилизованный социум и разум к одухотворённому светлому нравственному совершенству, где только и возможно обретение человеческого счастья среди людей. Демон — разрушает цивилизованное, социальное сознание человека, уводит в темноту животных страстей и полному уничтожению данной личности, её распаду и смерти человека. (Подробнее о триединой сущности человеческого Я, животной, социальной и духовной, см. здесь: http://sojuzrus.lt/rarog/publicistika/1889-chelovecheskaya-lichnost-filosofskiy-analiz.html)

Бессмертию созидания, в слабом социуме, не детерминированном высокими нравственным критериями, противостоит смерть и разрушение, гибель людей. Таков природный закон для людей, который никто отменить не в силах, поскольку он, как и все природные законы, предопределён метафизическим естеством.

Давайте вспомним, откуда к нам, в ХХI век пришло художественное, и прочее изобразительное искусство, музыка, литература и т.п. Для нас, людей русской культуры, это искусство пришло от глубоких восточных и египетских древностей, через греческую культуру и православие. Орфеика, — с легендарным древнегреческим певцом и музыкантом Орфеем, олицетворивщим в мистериях религиозно-философское учение о торжестве человеческой над смертью, — лежит в основе высокого, незабвенного в веках, искусства. Только то нетленно, что порождено в умном и любящем других людей человеке, его собственным сознанием причастности к верховной Истине, системно, организовано, умно детерминирующей не только наш земной природный и человеческий мир, но и все вселенские ипостаси и сущности.

Как можно говорить о произведении искусства, когда нам представляют, как это было сказано в упомянутой телепередаче «Поединок», анатомический театр? Да, для медиков и прочих любознательных, это необходимое действие для изучения строения тела человека, с тем, чтобы потом не портачить в процессе лечения живых людей. Но это – ремесло. Зачем называть произведениями искусства эпатаж с голыми телами людей, всякие похабности с животными, прочие публичные испражнения, акты перверсии на сцене и т.п. Нельзя действия на уровне инстинктов и рефлексов, т.е. там, где в каждом находиться его животное начало, экспонировать и при этом обзывать это искусством. Это не искусство – это свинство, затеянное демонами, чтобы убивать людей сначала духовно, а затем и физически. Именно демоны наживы, оружие которых деньги (инструмент отчуждения людей), с помощью которых эти демоны развращают и разлагают любое общество на человеческие атомы, затем отравляют людей наркотиками, заражают новоизобретёнными болезнями, а, где получается, убивают с помощью оружия, — правят бал там, где им не противостоит сила разума и высокой нравственной духовности.

Давайте помнить об этом, когда нас, обволакивающе мягко, а порой и нежно, увлекают в ад человеческой глупости те, кто сегодня вопит благим матом о том, что является человеком «высокого искусства». Не принимайте их гадости в свои чистые и благородные души честные люди!