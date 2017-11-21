У меня в руках недавно вышедшая в свет книга виленского писателя, поэта и публициста Юрия Александровича Григорьева «КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ», ознаменовавшая нынешний 80-летний юбилей автора.

Книга, вышла в твёрдой красочной обложке объёмом в 340 страниц небольшим тиражом на средства автора, а потому издание редкое, но, несомненно, интересное. Она вместила в себя более полусотни статей и исторические эссе автора, опубликованных в «перестроечный» период и последовавшие затем годы чёрного передела великой страны, как территориального, так и имущественного… Но, прежде всего, в годы нравственной ломки сознания людей, явивших миру за минувшие годы существования СССР совершенно новую, всесторонне образованную, культурно одухотворённую нацию – советский человек! Автор видел, и очень глубоко переживал, вульгарный и хамский по сути процесс, осуществляемый корыстолюбцами в минувшие годы при помощи насильственного навязывания с помощью современных СМИ совершенно жутких исторических мифологем. Целью таких мифологем было и является стремление лукавых вызвать у нормальных людей не только отрицание конструктивных заслуг предков, но и животную неблагодарность к содеянному ими для создания в России государства социальной справедливости.

Именно внутренний протест высокообразованного и очень чуткого душой к несправедливости человека, окончившего московский Литературный институт им. М.Горького заставлял его всегда писать. Ю.А.Григорьев проработал всю жизнь журналистом в периодических изданиях Литвы. За эти года вышло в свет ряд его книг и поэтических сборников, в том числе и для детей, по которым ребятишки учились читать и становиться нравственно добрыми людьми не только в республике, но и по всей советской стране.

Он учился в Москве в те далёкие 60-ые года минувшего века и минувшего тысячелетия, во времена «оттепели», общаясь в среде молодых тогда литераторов Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Бродский и т.д. Именно поэтому теперь всё это не позволило Юрию Александровичу отсиживаться где-то в сторонке и тихо наблюдать за происходящей по воле высшего руководства компартии нахальной насильственной ломкой страны. В минувшие после развала СССР 25 лет, автор искал, исследовал и обобщал в своих публикациях те вехи национального сознания русских людей, которые не лишали их высоких гуманных ориентиров в годы лихолетья. Уже после создания нашей организации Союз русских литераторов и художников «РАРОГ» и организации одноимённого интернет журнала Русского наследия истории и культуры Литвы, Ю.А.Григорьев предложил нам целый цикл исторических эссе под общим названием «ВОСПОМИНАНИЕ О РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ». Статьи под этой рубрикой печатались здесь в течение года, начиная с марта 2011 г. (http://sojuzrus.lt/rarog/proza/152-vospominaniya-o-russkoy-gosudarstvennosti.html ) по апрель 2012 г. (http://sojuzrus.lt/rarog/proza/355-vospominaniya-o-russkoy-gosudarstvennosti23.html ) и вызвали большой интерес у наших читателей. Как показал счётчик, странички с этими 23-мя публикациями посетили в течение года более 60 тыс. читателей. И вот теперь они, дополненные и доработанные, составили основную часть вышедшей в свет названной книги Ю.А.Григорьева, где также опубликованы и другие статьи автора по исторической тематике.

Автор стремился расширить кругозор читателя в отношении известных исторических фактов и показать те их аспекты, которые малоизвестны. Но, прежде всего, всё это пропустить так, ненавязчиво, через призму нравственных оценок происходившего, причём в парадигме их тогдашних оценочных критериев. Стиль и манера повествования образная яркая, описанная сочным языком авторского повествования, которое опирается на очень глубокое и подробное знание описываемой темы и предметов. Оставаясь в сфере причинно следственных связей давно минувших событий, автор вместе с тем не скрывает своего отношения к происходившему, чем усиливает восприятие современным читателем повествования, ибо делает рассказ более доступным и понятным.

В книге освещаются, пожалуй, самые узловые события тысячелетней истории государства Российского, повлекшие за собой, если так можно выразиться, фазовые переходы и качественные преобразования в политике государей и государственных мужей России, служивших прогрессивным преобразованиям в стране и росту её могущества, через единение многочисленных народов, ведомых чёткой и понятной для них идеей социальной справедливости. Православие с его христианским человеколюбием лежало в основе всех преобразовательных идей выдающихся российских правителей во все времена истории, а не алчный меркантильный интерес стяжателей личных благ. Последние, в Российском государстве, всегда уходили в небытие…

Только упорный труд и созидание в правде и коллективными усилиями позволяли людям России выжить и преумножить свои успехи в весьма непростом климате средних и северных широт, на территории которых среднегодовая температура минусовая (в отличие от Западной Европы, находящейся за пресловутой «линией Керзона», где она – плюсовая). Красной линией через все повествования автора в этой книги прохолодит эта тема непростого, не линейного развития мощи России, которые Ю.А.Григорьев подразделил на три основных периода: Киевский период, Московский период, Петербургский период – к которым добавил послесловие, в котором автор на примере событий из истории очень древних дохристианских государств, показал преходящую, не вечную славу правителей и их стран, как бы в назидание, вычерченное на перстне библейского царя Соломона – «И это пройдёт».

История продолжается. Вечная, многострадальная Россия, четверть века назад преданная собственным «меченым» правителем и его лукавой своекорыстной свитой на растерзание подлецами, восстанавливается. Как, несмотря на измены, предательства и набеги похотливых чужестранцев, всегда восстанавливалась Россия, и становилась ещё более могущественной в своём Божественном предназначении служению оплотом непоколебимой гуманной справедливости на Земле, обретя эту справедливость тысячу лет назад от Бога.

Книгу Ю.А.Григорьева «КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ» можно прочитать, получив её в Библиотеки Свято-Духова монастыря г. Вильнюса, где автор служит в библиотеке.

Историк Валерий Иванов

Данная статья с фотографиями: http://sojuzrus.lt/rarog/publicistika/2116-kulturnye-tradicii-russkoy-gosudarstvennosti.html