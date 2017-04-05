Крымская весна и некоторые аспекты внутриполитической и духовной жизни в России

Руководитель Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков отвечает на вопросы нашего специального корреспондента Владимира Шакулова.

В.Ш.: Недавно депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в эфире одного из телеканалов, что установленный в Симферополе в октябре прошлого года бюст последнему Русскому Императору Николаю замироточил. Ваше отношение к этому заявлению?

И.С.: С Натальей Владимировной я знаком лично. Это символ «Крымской весны», верующий, очень порядочный, искренний, честный человек и настоящий профессионал, каких среди нынешних российских политиков найдется совсем немного. Подвергать сомнению ее слова я ни в коем случае не стал бы. Тем более, что появились и опубликованы свидетельства о мироточении икон и бюста святого Царя-Страстотерпца в Крыму. Eсть конкретный, достаточно большой список свидетелей с их данными и контактной информацией, приводятся фотографии подписей. Показательным, на мой взгляд, является также то, что произошло это в год столетия отстранения Государя — Императора от власти. Это Знак, что Бог от нас не отвернулся. Нужно только поверить и покаяться.

В.Ш.: В чём же причина столь бурной реакции в СМИ и интернете, ведь, к сожалению, лишь часть комментаторов отнеслась к сообщению Поклонской всерьёз.

И.С.: Хорошо ответил на этот вопрос протоиерей Всеволод Чаплин, назвавший мироточение от монумента царю Николаю «главным событием последних дней», гораздо более важным чем «акции», «курсы валют», «стабильность», «рационализм» и прочая чушь. Потому что, я цитирую,- «Господь определяет историю и надо считывать его Знаки, а не импульсы с Уолл-стрит. Не случайно бесы и одержимые ими люди затрепетали от вести из Крыма и так завопили от того, что православные люди эту весть с радостью приняли и передают один другому». Oт себя добавлю, что разного рода глумливые комментарии свидетельствуют лишь о недалёкости, ограниченности и непорядочности их авторов. Нечто подобное было и сто лет назад, в дни, когда свергли Государя, арестовали Его Семью и большинство радовалось свержению «проклятого царизма». К чему это привело, вы теперь знаете. Для России наступили мрачные, тяжелые, кровопролитные времена, когда брат стал убивать брата. И этот период – разрухи и войн, продлился очень долго. Ну, а те, кто не верит в Бога сейчас, рано или поздно в Него поверят. На Том свете неверующих нет. Только поздно будет. Поэтому я призвал бы всех быть более осмотрительными в своих мнения и комментариях. Даже если вы атеист и не верите ни во что, какая-то человеческая порядочность должна оставаться, ведь речь идет о памяти бессудно и безвинно убитых Правителях России, их Детях и слугах.

В.Ш.: Я бы провел здесь аналогию с другим событием, когда представители православной общественности выступили против проката фильма «Матильда», также вызвавшим большой резонанс.

И.С.: Всё очень просто. Выбрали притянутую за уши историю о взаимоотношениях наследника Престола, будущего Императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Трейлер фильма можно посмотреть, из него все становится ясно. Это грязный эротический пасквиль, рожденный больной фантазией авторов, и не имеющий абсолютно ничего общего с историческими событиями. Потрачен гигантский бюджет, порядка 25 миллионов долларов, огромная сумма. На эти деньги можно было бы снять, например, хороший сериал, посвященный тем временам, рассказывающий о Царской Семье и событиях с Ней связанных, о крушении тысячелетней Русской Монархии, т.е., с уважением подойти к народным чаяниям, к Русской Православной Церкви, канонизировавшей Царскую Семью. Император Николай Александрович, «Белый царь» — сакральная фигура для всех народов, населяющих нашу страну и для представителей всех основных наших религий. И что мы видим в фильме? Уже одно то, что роль Николая Второго играет известный немецкий порноактёр, является провокацией. Поэтому в Генеральную прокуратуру и направлено обращение с требованием провести проверку фильма на наличие признаков оскорбления религиозных чувств верующих, а также проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма. Кроме того, появилась информация о финансировании съёмок этого фильма из-за рубежа, где немало найдется политических сил, которые заинтересованы в том, чтобы накануне столетия трагических событий, связанных с Российской Царской Династией, внести в наше общество раздор и смуту, раскачать ситуацию, вызвать противостояние. Не удивительно, что десятки тысяч людей протестуют в своих обращениях против выхода фильма, снятого г-ном Учителем.

В.Ш.: Чем больше изучаешь историю, обращаешься к тому, как жила страна перед революцией, тем больше понимаешь, что мы потеряли в результате крушения Монархии. Я имею в виду не только то, что в царствование Николая Второго произошло увеличение в полтора раза численности населения, бурные темпы роста экономики, введение прогрессивного законодательства, перевооружение армии т.д., и т.п., но и то, что в результате революций мы получили глубочайший духовный кризис.

И.С.: Да, Вы правы. Это кризис государственного строя, религии, семьи, вообще всех традиционных устоев. В движение пришли разрушительные силы, которые привели к катастрофе. И одна из «точек невозврата» — зверское умерщвление Царской Семьи. Это было оккультно – мистическое преступление. Не случайно Белым следствием на стене подвала дома Ипатьева была обнаружена каббалистическая надпись, расшифрованная как «здесь по приказу силы, скрытой во Тьме, принесен в жертву Царь для разрушения государства. О сем извещаются все народы».

В.Ш.: Государь-Император, полагаю, сознательно выбрал путь мученический, путь христоподражательный. И те, кто не хочет обсуждать трагические события 1917-го, шельмует их, прекрасно понимают, что анализ той эпохи, причин и следствия произошедшей в России катастрофы, может привести и к очищению, и к более ясному пониманию правильного вектора развития нашей страны.

И.С.: Правда о самом оболганном христианском святом Николае Александровиче и Его Семье все больше становится известной широким массам. Впрочем, в народе Их начали почитать сразу после того, как стало известно об Их смерти. Известны случаи¸ когда святые мученики Дома Царского помогали по молитвенной просьбе избегать смерти. Первый акафист царю Николаю Второму был написан в 1938 году в Сербии, в Белграде. В 1981 году Царская Семья была причислена к лику святых Русской Зарубежной Церковью, в 90-е годы рядом епархий РПЦ в России как местночтимые святые, а в 2000-м году Она была канонизировала в нашей стране, Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Не в последнюю очередь это произошло в результате широкого народного движения, выступавшего за канонизацию Царской Семьи. Именно тогда священниками были зафиксированы мироточения икон с изображением царя и другие чудеса.

Хочу коснуться здесь и т. н. «царебожничества». Этот термин был вброшен в информационное пространство из-за рубежа и подхвачен здесь представителями либерального космополитического духовенства и обслуживающего их персонала. Они всех любителей русской старины и почитателей Русских Царей хотят объявить сектантами, приклеить людям ярлыки.

Я много лет занимаюсь Царской темой и не встречал ни одного человека, кто утверждал бы, что Царь Николай выше Бога. Есть только цареборчество и царененавистничество.

В.Ш.: Oчень важно правду о нашей истории доносить до людей, в первую очередь для молодёжи. И особую роль в этом должны играть и играют такие общественные организации как Ваша. Что представляет собой Войсковая Православная Миссия?

И.С.: Мы существуем с 1999 года, занимаемся активной миссионерской и просветительской деятельностью, в основном в российской «глубинке». Создаём православные библиотеки при храмах и монастырях, воинских частях и госпиталях, учебных заведениях, местах лишения свободы. Имеем более 180 благодарственных писем за оказание содействия в подобных вопросах. Практически всю страну объездили с Чудотворной мироточивой иконой Государя-мученика Николая Александровича. Eще одно направление работы – установка памятников Российским Монархам. Среди последних – и бюст императору Николаю Второму, установленный рядом с часовней в честь святых Царственных Страстотерпцев в Симферополе и недавно замироточивший. Подобные памятники были также нами установлены в Москве, Тамбове, Курской области, в других регионах страны, а также под Нью-Йорком. В планах – Мурманск, Калининград, Северный Кавказ – Чечня, Ингушетия, Дагестан, а также Северная Oсетия. Просьбы об установке памятников нам поступают практически со всех концов страны.

В.Ш.: Eсть ещё одна историческая фигура, о которой я хотел бы с Вами поговорить, и которая недооценена или неправильно интерпретируется. Я имею в виду любимца Царской Семьи Григория Ефимовича Распутина.

И.С.: Григорий Распутин пал от рук убийц 17 декабря 1916 года (по старому стилю) в результате заговора, во главе которого стоял агент британской разведки Освальд Райнер. Обстоятельства этого оккультного преступления до конца не известны, скажу только, что на теле старца было обнаружено 13 колото-резаных ран. Одной из целей ликвидации Распутина, по версии англичан, было предотвращение возможности заключения сепаратного мира между Россией и Германией, для которого старец был фактически единственной и последней возможностью, но неизвестно, ратовал ли он за него. Григория Eфимовича очень уважала Царская Семья, особенно Императрица, к нему прислушивались, часто обращались за советом по самым разным вопросам. Фактически он был самым близким к Трону человеком. «Пока я жив, — говорил Григорий Царской чете, — с вами и вашей династией ничего не случится. Не будет меня — не станет и вас…». Эти слова, как и многие другие, оказались пророческими. Буквально через два месяца после гибели Распутина Император Николай II был свергнут, а в 1918 году Династия Романовых прекратила своё земное существование. Григория Распутина ненавидели враги Государя, Царской Семьи, исконного Российского Самодержавия. В ход были пущены наглая клевета на Старца и фальсификация его личности. Oбдуманно и целенаправленно использовались специально подготовленные, загримированные двойники Распутина, участвовавшие в многочисленных пьяных дебошах под видом царского любимца. Известен случай, когда Государю донесли о якобы случившемся в одном из столичных ресторанов скандале с участием Григория Распутина. При этом Николай Второй доподлинно знал, что Старец в это самое время находился в Царском Селе. После этого он перестал верить не только таким вот донесениям, но и газетным разоблачениям.

На самом деле Григорий Ефимович был молитвенником, смиренным Божиим человеком, радеющим за Империю и за Царскую Семью и обладающим большой целительной силой. Клеветнические же измышления в его адрес, которые в огромном количестве распространялись в дореволюционной прессе, в советское время и продолжаются сейчас, во многом уже опровергнуты беспристрастными современными историками.

В.Ш.: Считаете ли Вы, что монархический строй для нашей страны является оптимальным?

И.С.: Безусловно. До 1917 года формой правления в России была Самодержавная Монархия. Это была огромная мощная православная Империя, единое крепкое развивающееся Государство во главе с православным Венценосцем. С каждым царем расширялась территория Российского Государства, укреплялась экономика, увеличивалось население страны. Исходя из нашей истории, это как раз тот политический строй, который благословлен Самим Богом и наиболее оптимален для России. Известны, кстати, пророчества многих православных святых о восстановлении монархии в России, например, того же Серафима Саровского. Но возрождение это, как Чудо Божие, возможно лишь при выполнении непременного условия – при наличии покаяния у Русского народа. «Не захотят через слюну, будет им через понос кровавый» – предсказывала блаженная старица Паша Саровская. Силы зла также знают об этом и пытаются всячески покаяния не допустить, и дать России своего «царя». Но мы верим в грядущее возрождение России как православной самодержавной монархии и верим в то, что Богородица, взявшая наше Oтечество под Свое покровительство и управление 15 марта 1917 г., в день февральского переворота, не допустит его разрушения .

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 1907 год:

«Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей на костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу! Крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету Святого Князя Владимира — как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он Русский».

Пророчества Старца Иеромонаха Серафима (Вырицкого):

«…Многие страны ополчатся тогда на Россию, но она выстоит. Эта война, о которой повествует Священное Писание и пророки, станет причиной объединения человечества. Люди выберут единое правительство — это будет преддверие воцарения антихриста. Потом в этих странах наступит гонение на христиан, и когда будут оттуда уходить эшелоны в Россию, надо успеть попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут».

Святой преподобный Серафим Саровский, 1831 год («Душеполезное чтение», издание 1912 г.):

«…антихристианство, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и отчасти Православия и закончится воцарением антихриста над всеми странами, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный народный океан, перед которым будут в страхе все прочие племена земные. И это верно, как дважды два — четыре».

Святой преподобный Серафим Саровский, 1832 год:

«Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех Святых: «Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское — Гога и Магога, перед которым в трепете все народы будут.

И все это, все равно, как дважды два — четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. Соединенными силами России и других (народов) Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией…».

Старец Аристоклий Афонский, 1918 г.

Бог отнимет всех вождей, чтобы только на Него взирали русские люди. Все бросят Россию, откажутся от нее другие державы, предоставив ее себе самой,- это чтобы на помощь Господню уповали русские люди. Услышите, что в других странах начнутся безпорядки и подобные тому, что и в России, и о войне услышите и будут войны,- но ждите, пока вот немцы не возьмутся за оружие, ибо они избраны Божиим орудием наказания России,- но и оружием избавления тоже.

Вот когда услышите, что немцы берутся за оружие,- вот уже время близко».

А дальше он сказал, что «Крест Христов засияет над всеми мирами и возвеличится наша Родина и будет как маяк во тьме для всех» [Сурсский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. II. Свято-Ильинское издание. Калифорния, 1980. С. 324-325].

Старец Глинской пустыни иеромонах Порфирий (+ 1868): «…Со временем падет вера в России. Блеск земной славы ослепит разум, слова истины будут в поношении, но за веру восстанут из народа неизвестные миру и восстановят попранное» [«Русский инок», 1912. N 14. С. 50].

Архимандрит Константин (Зайцев): «Восстановление Российской монархии не есть проблема политическая. Парадоксально может это звучать, но в настоящее время реальным политиком может быть только тот, кто способен проникать в мистическую сущность вещей и событий. Только духовное возрождение России может вернуть ее миру. Поскольку в прошлом мы стали бы искать уроков, светлых знамений, духовных руководителей для создания нашего будущего, наша мысль должна обращаться не к политическим вождям, как бы велики ни были в прошлом их заслуги <…> Не поможет нам и уход в древнюю Москву <…> Есть только один вождь, способный нам вернуть Россию — тот, который положил ее начало, в облике Святой Руси утвердив Российское великодержавие: Владимир Святой! Россию надо «крестить». Только наново крещенная Русь может снова стать Православным Царством. Возможно ли это новое рождение духовное? В этом — вопрос бытия России, как Исторической Личности, которая известна нам из истории и которая кончила свою внешнюю, государственно-организованную жизнь с падением Трона ее Царей. Другого пути восстановления Исторической России нет. И это — проблема не только наша, русская. Это и проблема мировая, вселенская. Ибо от того или иного решения ее зависит и судьба мира, точнее говоря, зависит вопрос о возрасте мира и о близости наступления Восьмого Дня» [Архим. Константин (Зайцев). Чудо Русской истории. С. 301-302].

О происхождении последнего Царя высказываются противоречивые суждения. Одни утверждают, что будет он от Рода Романовых, другие обращают внимание на слова владыки Феофана Полтавского- «предъизбранный Самим Господом».