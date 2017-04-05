Крымская весна и некоторые аспекты внутриполитической и духовной жизни в России
Руководитель Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков отвечает на вопросы нашего специального корреспондента Владимира Шакулова.
В.Ш.: Недавно депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в эфире одного из телеканалов, что установленный в Симферополе в октябре прошлого года бюст последнему Русскому Императору Николаю замироточил. Ваше отношение к этому заявлению?
И.С.: С Натальей Владимировной я знаком лично. Это символ «Крымской весны», верующий, очень порядочный, искренний, честный человек и настоящий профессионал, каких среди нынешних российских политиков найдется совсем немного. Подвергать сомнению ее слова я ни в коем случае не стал бы. Тем более, что появились и опубликованы свидетельства о мироточении икон и бюста святого Царя-Страстотерпца в Крыму. Eсть конкретный, достаточно большой список свидетелей с их данными и контактной информацией, приводятся фотографии подписей. Показательным, на мой взгляд, является также то, что произошло это в год столетия отстранения Государя — Императора от власти. Это Знак, что Бог от нас не отвернулся. Нужно только поверить и покаяться.
В.Ш.: В чём же причина столь бурной реакции в СМИ и интернете, ведь, к сожалению, лишь часть комментаторов отнеслась к сообщению Поклонской всерьёз.
И.С.: Хорошо ответил на этот вопрос протоиерей Всеволод Чаплин, назвавший мироточение от монумента царю Николаю «главным событием последних дней», гораздо более важным чем «акции», «курсы валют», «стабильность», «рационализм» и прочая чушь. Потому что, я цитирую,- «Господь определяет историю и надо считывать его Знаки, а не импульсы с Уолл-стрит. Не случайно бесы и одержимые ими люди затрепетали от вести из Крыма и так завопили от того, что православные люди эту весть с радостью приняли и передают один другому». Oт себя добавлю, что разного рода глумливые комментарии свидетельствуют лишь о недалёкости, ограниченности и непорядочности их авторов. Нечто подобное было и сто лет назад, в дни, когда свергли Государя, арестовали Его Семью и большинство радовалось свержению «проклятого царизма». К чему это привело, вы теперь знаете. Для России наступили мрачные, тяжелые, кровопролитные времена, когда брат стал убивать брата. И этот период – разрухи и войн, продлился очень долго. Ну, а те, кто не верит в Бога сейчас, рано или поздно в Него поверят. На Том свете неверующих нет. Только поздно будет. Поэтому я призвал бы всех быть более осмотрительными в своих мнения и комментариях. Даже если вы атеист и не верите ни во что, какая-то человеческая порядочность должна оставаться, ведь речь идет о памяти бессудно и безвинно убитых Правителях России, их Детях и слугах.
В.Ш.: Я бы провел здесь аналогию с другим событием, когда представители православной общественности выступили против проката фильма «Матильда», также вызвавшим большой резонанс.
И.С.: Всё очень просто. Выбрали притянутую за уши историю о взаимоотношениях наследника Престола, будущего Императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской. Трейлер фильма можно посмотреть, из него все становится ясно. Это грязный эротический пасквиль, рожденный больной фантазией авторов, и не имеющий абсолютно ничего общего с историческими событиями. Потрачен гигантский бюджет, порядка 25 миллионов долларов, огромная сумма. На эти деньги можно было бы снять, например, хороший сериал, посвященный тем временам, рассказывающий о Царской Семье и событиях с Ней связанных, о крушении тысячелетней Русской Монархии, т.е., с уважением подойти к народным чаяниям, к Русской Православной Церкви, канонизировавшей Царскую Семью. Император Николай Александрович, «Белый царь» — сакральная фигура для всех народов, населяющих нашу страну и для представителей всех основных наших религий. И что мы видим в фильме? Уже одно то, что роль Николая Второго играет известный немецкий порноактёр, является провокацией. Поэтому в Генеральную прокуратуру и направлено обращение с требованием провести проверку фильма на наличие признаков оскорбления религиозных чувств верующих, а также проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма. Кроме того, появилась информация о финансировании съёмок этого фильма из-за рубежа, где немало найдется политических сил, которые заинтересованы в том, чтобы накануне столетия трагических событий, связанных с Российской Царской Династией, внести в наше общество раздор и смуту, раскачать ситуацию, вызвать противостояние. Не удивительно, что десятки тысяч людей протестуют в своих обращениях против выхода фильма, снятого г-ном Учителем.
В.Ш.: Чем больше изучаешь историю, обращаешься к тому, как жила страна перед революцией, тем больше понимаешь, что мы потеряли в результате крушения Монархии. Я имею в виду не только то, что в царствование Николая Второго произошло увеличение в полтора раза численности населения, бурные темпы роста экономики, введение прогрессивного законодательства, перевооружение армии т.д., и т.п., но и то, что в результате революций мы получили глубочайший духовный кризис.
И.С.: Да, Вы правы. Это кризис государственного строя, религии, семьи, вообще всех традиционных устоев. В движение пришли разрушительные силы, которые привели к катастрофе. И одна из «точек невозврата» — зверское умерщвление Царской Семьи. Это было оккультно – мистическое преступление. Не случайно Белым следствием на стене подвала дома Ипатьева была обнаружена каббалистическая надпись, расшифрованная как «здесь по приказу силы, скрытой во Тьме, принесен в жертву Царь для разрушения государства. О сем извещаются все народы».
В.Ш.: Государь-Император, полагаю, сознательно выбрал путь мученический, путь христоподражательный. И те, кто не хочет обсуждать трагические события 1917-го, шельмует их, прекрасно понимают, что анализ той эпохи, причин и следствия произошедшей в России катастрофы, может привести и к очищению, и к более ясному пониманию правильного вектора развития нашей страны.
И.С.: Правда о самом оболганном христианском святом Николае Александровиче и Его Семье все больше становится известной широким массам. Впрочем, в народе Их начали почитать сразу после того, как стало известно об Их смерти. Известны случаи¸ когда святые мученики Дома Царского помогали по молитвенной просьбе избегать смерти. Первый акафист царю Николаю Второму был написан в 1938 году в Сербии, в Белграде. В 1981 году Царская Семья была причислена к лику святых Русской Зарубежной Церковью, в 90-е годы рядом епархий РПЦ в России как местночтимые святые, а в 2000-м году Она была канонизировала в нашей стране, Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Не в последнюю очередь это произошло в результате широкого народного движения, выступавшего за канонизацию Царской Семьи. Именно тогда священниками были зафиксированы мироточения икон с изображением царя и другие чудеса.
Хочу коснуться здесь и т. н. «царебожничества». Этот термин был вброшен в информационное пространство из-за рубежа и подхвачен здесь представителями либерального космополитического духовенства и обслуживающего их персонала. Они всех любителей русской старины и почитателей Русских Царей хотят объявить сектантами, приклеить людям ярлыки.
Я много лет занимаюсь Царской темой и не встречал ни одного человека, кто утверждал бы, что Царь Николай выше Бога. Есть только цареборчество и царененавистничество.
В.Ш.: Oчень важно правду о нашей истории доносить до людей, в первую очередь для молодёжи. И особую роль в этом должны играть и играют такие общественные организации как Ваша. Что представляет собой Войсковая Православная Миссия?
И.С.: Мы существуем с 1999 года, занимаемся активной миссионерской и просветительской деятельностью, в основном в российской «глубинке». Создаём православные библиотеки при храмах и монастырях, воинских частях и госпиталях, учебных заведениях, местах лишения свободы. Имеем более 180 благодарственных писем за оказание содействия в подобных вопросах. Практически всю страну объездили с Чудотворной мироточивой иконой Государя-мученика Николая Александровича. Eще одно направление работы – установка памятников Российским Монархам. Среди последних – и бюст императору Николаю Второму, установленный рядом с часовней в честь святых Царственных Страстотерпцев в Симферополе и недавно замироточивший. Подобные памятники были также нами установлены в Москве, Тамбове, Курской области, в других регионах страны, а также под Нью-Йорком. В планах – Мурманск, Калининград, Северный Кавказ – Чечня, Ингушетия, Дагестан, а также Северная Oсетия. Просьбы об установке памятников нам поступают практически со всех концов страны.
В.Ш.: Eсть ещё одна историческая фигура, о которой я хотел бы с Вами поговорить, и которая недооценена или неправильно интерпретируется. Я имею в виду любимца Царской Семьи Григория Ефимовича Распутина.
И.С.: Григорий Распутин пал от рук убийц 17 декабря 1916 года (по старому стилю) в результате заговора, во главе которого стоял агент британской разведки Освальд Райнер. Обстоятельства этого оккультного преступления до конца не известны, скажу только, что на теле старца было обнаружено 13 колото-резаных ран. Одной из целей ликвидации Распутина, по версии англичан, было предотвращение возможности заключения сепаратного мира между Россией и Германией, для которого старец был фактически единственной и последней возможностью, но неизвестно, ратовал ли он за него. Григория Eфимовича очень уважала Царская Семья, особенно Императрица, к нему прислушивались, часто обращались за советом по самым разным вопросам. Фактически он был самым близким к Трону человеком. «Пока я жив, — говорил Григорий Царской чете, — с вами и вашей династией ничего не случится. Не будет меня — не станет и вас…». Эти слова, как и многие другие, оказались пророческими. Буквально через два месяца после гибели Распутина Император Николай II был свергнут, а в 1918 году Династия Романовых прекратила своё земное существование. Григория Распутина ненавидели враги Государя, Царской Семьи, исконного Российского Самодержавия. В ход были пущены наглая клевета на Старца и фальсификация его личности. Oбдуманно и целенаправленно использовались специально подготовленные, загримированные двойники Распутина, участвовавшие в многочисленных пьяных дебошах под видом царского любимца. Известен случай, когда Государю донесли о якобы случившемся в одном из столичных ресторанов скандале с участием Григория Распутина. При этом Николай Второй доподлинно знал, что Старец в это самое время находился в Царском Селе. После этого он перестал верить не только таким вот донесениям, но и газетным разоблачениям.
На самом деле Григорий Ефимович был молитвенником, смиренным Божиим человеком, радеющим за Империю и за Царскую Семью и обладающим большой целительной силой. Клеветнические же измышления в его адрес, которые в огромном количестве распространялись в дореволюционной прессе, в советское время и продолжаются сейчас, во многом уже опровергнуты беспристрастными современными историками.
В.Ш.: Считаете ли Вы, что монархический строй для нашей страны является оптимальным?
И.С.: Безусловно. До 1917 года формой правления в России была Самодержавная Монархия. Это была огромная мощная православная Империя, единое крепкое развивающееся Государство во главе с православным Венценосцем. С каждым царем расширялась территория Российского Государства, укреплялась экономика, увеличивалось население страны. Исходя из нашей истории, это как раз тот политический строй, который благословлен Самим Богом и наиболее оптимален для России. Известны, кстати, пророчества многих православных святых о восстановлении монархии в России, например, того же Серафима Саровского. Но возрождение это, как Чудо Божие, возможно лишь при выполнении непременного условия – при наличии покаяния у Русского народа. «Не захотят через слюну, будет им через понос кровавый» – предсказывала блаженная старица Паша Саровская. Силы зла также знают об этом и пытаются всячески покаяния не допустить, и дать России своего «царя». Но мы верим в грядущее возрождение России как православной самодержавной монархии и верим в то, что Богородица, взявшая наше Oтечество под Свое покровительство и управление 15 марта 1917 г., в день февральского переворота, не допустит его разрушения .
Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 1907 год:
«Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей на костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу! Крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по завету Святого Князя Владимира — как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он Русский».
Пророчества Старца Иеромонаха Серафима (Вырицкого):
«…Многие страны ополчатся тогда на Россию, но она выстоит. Эта война, о которой повествует Священное Писание и пророки, станет причиной объединения человечества. Люди выберут единое правительство — это будет преддверие воцарения антихриста. Потом в этих странах наступит гонение на христиан, и когда будут оттуда уходить эшелоны в Россию, надо успеть попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут».
Святой преподобный Серафим Саровский, 1831 год («Душеполезное чтение», издание 1912 г.):
«…антихристианство, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и отчасти Православия и закончится воцарением антихриста над всеми странами, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный народный океан, перед которым будут в страхе все прочие племена земные. И это верно, как дважды два — четыре».
Святой преподобный Серафим Саровский, 1832 год:
«Россия сольется в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами всех Святых: «Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское — Гога и Магога, перед которым в трепете все народы будут.
И все это, все равно, как дважды два — четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нем и его грозном владычестве над землею. Соединенными силами России и других (народов) Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией…».
Старец Аристоклий Афонский, 1918 г.
- Бог отнимет всех вождей, чтобы только на Него взирали русские люди.
- Все бросят Россию, откажутся от нее другие державы, предоставив ее себе самой,- это чтобы на помощь Господню уповали русские люди.
- Услышите, что в других странах начнутся безпорядки и подобные тому, что и в России, и о войне услышите и будут войны,- но ждите, пока вот немцы не возьмутся за оружие, ибо они избраны Божиим орудием наказания России,- но и оружием избавления тоже.
Вот когда услышите, что немцы берутся за оружие,- вот уже время близко».
А дальше он сказал, что «Крест Христов засияет над всеми мирами и возвеличится наша Родина и будет как маяк во тьме для всех» [Сурсский И.К. Отец Иоанн Кронштадтский. Т. II. Свято-Ильинское издание. Калифорния, 1980. С. 324-325].
Старец Глинской пустыни иеромонах Порфирий (+ 1868): «…Со временем падет вера в России. Блеск земной славы ослепит разум, слова истины будут в поношении, но за веру восстанут из народа неизвестные миру и восстановят попранное» [«Русский инок», 1912. N 14. С. 50].
Архимандрит Константин (Зайцев): «Восстановление Российской монархии не есть проблема политическая. Парадоксально может это звучать, но в настоящее время реальным политиком может быть только тот, кто способен проникать в мистическую сущность вещей и событий. Только духовное возрождение России может вернуть ее миру. Поскольку в прошлом мы стали бы искать уроков, светлых знамений, духовных руководителей для создания нашего будущего, наша мысль должна обращаться не к политическим вождям, как бы велики ни были в прошлом их заслуги <…> Не поможет нам и уход в древнюю Москву <…> Есть только один вождь, способный нам вернуть Россию — тот, который положил ее начало, в облике Святой Руси утвердив Российское великодержавие: Владимир Святой! Россию надо «крестить». Только наново крещенная Русь может снова стать Православным Царством. Возможно ли это новое рождение духовное? В этом — вопрос бытия России, как Исторической Личности, которая известна нам из истории и которая кончила свою внешнюю, государственно-организованную жизнь с падением Трона ее Царей. Другого пути восстановления Исторической России нет. И это — проблема не только наша, русская. Это и проблема мировая, вселенская. Ибо от того или иного решения ее зависит и судьба мира, точнее говоря, зависит вопрос о возрасте мира и о близости наступления Восьмого Дня» [Архим. Константин (Зайцев). Чудо Русской истории. С. 301-302].
О происхождении последнего Царя высказываются противоречивые суждения. Одни утверждают, что будет он от Рода Романовых, другие обращают внимание на слова владыки Феофана Полтавского- «предъизбранный Самим Господом».