Конец Света как очевидная реальность ХХI века

Одним из признаков полноценного человека является наличие у него «сознания» как психической способности создавать в общении с другими людьми коллективные «представления» или «знания» об окружающей действительности, выступающие разумными ориентирами их совместных действий в претворении будущего. Предельно широкий субъективный образ совместной жизни людей находит свое выражение в формах «религиозного сознания» как способе коллективного постижения действительности в ее всеобщих внутренних зависимостях, доступных для человеческого восприятия лишь силой «веры» как субъективно-психической «генерализации» нашей волей наиболее сильных желаний собственного существа в проектировании конечного будущего. Таким «завершением» жизни современного человечества должен стать в представлениях мировых религий «Конец Света» как гибель «старого», «ущербного», «дисгармоничного» существования людей и рождение «нового», вполне «гармоничного» общества, основанного на созидательной силе любви и согласия в отношениях между индивидами и народами, воочию демонстрирующего «внутреннее единство», действительную «целостность», разумность мирового устройства.

Поскольку «откровения» религиозной веры малодоступны опытной проверке, ставшей в наше время вместе с логикой философской мысли основанием научного познания, постольку утверждение последнего в качестве ведущей духовной силы в развитии современного «инновационного социума» привело к распространению в массовом сознании представлений о «мифологическом», «сказочном», иллюзорном характере концепции «Конца Света». Однако следует подчеркнуть, что центральной идеей «европейского общества», определившей его возвышение в современном мире, является христианская вера в реальность «боговоплощения», в предметно-чувственное претворение полноты разумного бытия Бога-Отца в человеческом облике Иисуса Христа как действительном выражении совершенного существа Бога-Сына. Принцип Боговоплощения утверждает, что всякая каноническая «истина» христианского учения, в том числе и идея «Конца Света», должна обрести телесную реальность, осуществиться в действительности.

Особенно строго относится к соблюдению главных догматов христианской веры православие, ставшее 1000 лет назад духовной опорой исторической жизни русского народа. Соблюдение принципов православной веры требует от русского самосознания признания неизбежности «Конца Света», что предполагает в наше «ученное время» подтверждение этой «религиозной гипотезы» фактическим содержанием научного знания. Руководствуясь в оценке действительности принципом целостности как генеральной установкой современного научно-философского разума, следует признать, что состояние «Конца Света» означает полную реализацию необходимых параметров «мировой истории», представленную практическим ходом развития общественной жизни и делающую ее вполне доступной для фиксации коллективным сознанием людей, для воспроизведения логикой научной мысли.

Общий характер этой логики был некогда установлен в материале живой природы Ф.Энгельсом, увидевшим здесь действие закона постоянства ускорения биотической эволюции: «По отношению ко всей истории развития организмов, – констатирует он в «Диалектике природы», – надо принять закон ускорения пропорционально квадрату расстояния во времени от исходного пункта». Выявленная Энгельсом эмпирическая закономерность с некоторым уточнением может быть экстраполирована на всю доступную нашему наблюдению Вселенную: по отношению ко всей истории мировой целостности следует принять закон циклического ускорения эволюционного процесса пропорционально двойному расстоянию по времени от исходного пункта».

В соответствии с данным обобщением можно построить количественную прогрессию темпоральной динамики мировой эволюции в ее ретроспективной направленности от настоящего к прошлому. Исходной мерой намечаемой исторической ретроспекции будет интервал времени в 1 век (100 лет). Отложим последовательно 6 отрезков мирового времени, из которых каждый последующий в ретроспекции этап будет охватывать удвоенное время предшествующего. Сумма элементов данного числового ряда – 1, 2, 4, 8, 16, 32 – составит 6300 лет, указывая в своем итоге на такой узловой момент истории человечества, как становление на рубеже V–IV тыс. л. до н.э. раннеклассовых цивилизаций Востока – Древнего Египта и Месопотамии. Если к полученной сумме в 63 столетия прибавить десятикратное увеличение 6-го шага нашей прогрессии (320 веков), то полученная величина в 38300 лет будет соответствовать примерному возрасту «Человека Разумного», определившего идеально-нравственные каноны социально-исторической практики человечества и создавшего современную техногенную цивилизацию.

Повторим ту же процедуру, но уже с единицей измерения, равной десятикратному увеличению 6-го шага первого числового ряда (32000 лет): 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Сумма этих величин обозначит отрезок мировой истории в 2016000 лет. Согласно данным современной антропологии, примерно 2 млн. лет назад на Земле появились первые представители человеческого рода, возник вид «Человека умелого» (Homo habilis). Если сложить полученный результат (2016000) с десятикратным увеличением 6-го шага данного числового ряда (10240000) и возрастом «социализированного человечества» (38000), то величина в 12294000 лет будет указывать на период существования в истории земной фауны такого ископаемого вида антропоидов, как «рамапитек», отделившего около 12 млн. лет назад «человека» от ныне существующих человекообразных обезьян, ставшего прародителем человеческого рода.

Проделаем вновь тот же цикл вычислений, но уже с исходной единицей, равной десятикратной величине 6-го шага предшествующего ряда (10240000 лет): 10240, 20480, 40960, 81920, 163840, 327680. Сумма величин этого ряда (645120000 лет) указывает на историческую эпоху кардинального преобразования способов организации видов живой природы, обозначившую переход от примитивных форм жизни к сложноорганизованным, целостным существам животного мира. Если к этой величине (645120000) прибавить десятикратное увеличение 6-го шага данного ряда (3276800000 лет) и возраст человечества в его максимальных границах (12294000 лет), то интервал в 3934214000 (3,9 млрд) лет обозначит в общих чертах длительность существования жизни на Земле.

Достаточно «точные» попадания установленной циклической прогрессии в узловые точки мировой эволюции, характеризующие «социальную» историю человечества, его биосоциальную предысторию и биотическую эволюцию, позволяют в соответствии с принципом единства мировой целостности предположить, что на следующем этапе наших построений мы должны будем зафиксировать начальный момент физического возникновения Вселенной. Проделаем еще раз тот же алгоритм вычислений, но с исходной единицей, равной десятикратному увеличению 6-го шага предшествующего числового ряда, т. е. с величиной в 3277000000 (3,277 млрд) лет: 3277, 6554, 13108, 26216, 52432, 104864. К сумме этих чисел (206451000000 лет) прибавим десятикратное увеличение 6-го шага данного ряда (1048640000000 лет) и возраст существования жизни на Земле (3934214000 лет). В соответствии с эмпирической логикой мировой прогрессии физический возраст Вселенной составит интервал времени в 1259000000000 (1,259·1012) лет, что на два порядка выше по сравнению с ныне принятой в теоретической физике величиной возраста Вселенной в 10-20 млрд. лет, весьма сомнительной на фоне эмпирически наблюдаемых зависимостей в динамических параметрах мировой истории.

Наше прочтение темпоральной динамики мировой эволюции при всей меткости количественных попаданий в узловые точки исторического процесса все же остается пока довольно абстрактной моделью действительной истории, требуя дополнительного подтверждения своей эмпирической достоверности. Таким подтверждением будет служить более детальная качественная интерпретация ее социально-исторического раздела. Проясним качественный смысл первого цикла установленной мировой прогрессии: 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32. Эта последовательность обозначает продолжительность возрастных формаций в цивилизационном развитии человечества. Так, еще живой ныне мир «индустриального общества», возникший из огня наполеоновских войн, существует в своих исторических контурах около 2-х столетий (XIX–XX вв.). Предшествовавшее ему общество «просвещенного абсолютизма» жило 4 столетия (ХV–ХVШ вв.). Средневековье, утвердившись в полноте своей религиозной идеи в арабо-исламском натиске на древний мир, охватило 8 веков (VII–XIV вв.). Античное общество, оплодотворенное эстетикой древнегреческого миросозерцания, просуществовало 16 столетий своей исторической жизни (X в. до н. э. – VI в. н. э.). Социальный уклад раннеклассовых цивилизаций эпохи бронзы («азиатский способ производства») охватил своим социальным существом 32 века мировой истории (IV–II тыс. л. до н. э.), тогда как «первобытнообщинный строй» времен Варварства растянулся на период более 30 тысячелетий – от появления современного вида «Человека Разумного» до утверждения ремесленного способа хозяйственной деятельности в ходе овладения тайнами металлургического производства.

Соответствие величин числовой прогрессии возрастным параметрам реальной истории мировой цивилизации позволяет сделать прогноз, что «посткапиталистическая» эпоха народившегося глобально-информационного общества продлится всего одно столетие, захватит лишь ХХI век. Информационный глобализм ХХI века преодолевает в своем максимуме порог времени как «протяженной» реальности и определяет мир как чистый феномен творческой силы жизни, как непрерывное пробуждение энергии сущего из «небытия», из недр мирового «вакуума». Действительным выражением скрытых энергий «исторического вакуума» и становится глобальный социум, способный «разрядить» свой свободный потенциал как в разрушительном взрыве новой мировой войны, так и в созидательном преображении действительности. Поэтому «Конец Света», о котором пророчествовали древние мифы, не является бессмысленной фантазией непросвещенного ума: человечество ныне вполне способно само себя уничтожить.

Выявленная в историческом материале фундаментальная закономерность «Конца Света» должна стать для исследовательского сообщества эмпирической основой в теоретической разработке новой, глобальной по содержательному охвату бытия, научно-философской картины мира. Основы существующей ныне естественнонаучной картины мира были заложены около века назад в процессе создания А. Эйнштейном специальной и общей теории относительности. Рождение квантовой теории и открытия в физике элементарных частиц развили эвристические возможности релятивистской модели мира, построенной на принципах относительности, постоянства скорости светового сигнала в вакууме, искривленности пространственно-временного континуума, дополнительности корпускулярных и волновых свойств бытия и неопределенности пространственно-временной локализации событий. Среди этих основоположений ныне существующей физической картины мира наибольшие сомнения в своей достоверности вызывает у современных отечественных исследователей принцип постоянства скорости света в вакууме как слишком жестко ограничивающий возможные реализации физических процессов в необъятных космических просторах. Использование данного принципа в познании физических взаимодействий ведет к трансформации исследуемой реальности в пространство эвклидовой геометрии прямых линий, тогда как действительно глобальные, безграничные просторы Вселенной отображаются в конфигурациях изогнутых линий неэвклидовой геометрии Лобачевского-Больяи и Римана.

Если строго следовать особенностям искривленной структуры пространства, то надо признать, что принцип постоянства скорости света здесь уже перестает работать, требуя от научной мысли соответствующего обобщения. Руководствуясь представлением ОТО о «естественности» искривленной структуры мирового пространства, следует заменить в познании физических процессов принцип постоянства скорости света каким-то иным постоянным показателем, характеризующим характер распространения сигнала по искривленным мировым линиям. Истинная суть этой «гибкой», динамической геометрии безграничного пространства может быть представлена законом постоянства ускорения светового сигнала, наглядным свидетельством реализации которого в действительности служит необъятная темнота космических просторов. Таким постоянным показателем распространения светового луча в искривленном пространстве может служить фиксированная величина квадратичного ускорения светового сигнала, равная 300000 км/сек2.

Руководствуясь в собственных вычислениях постулатом «квадратичного ускорения светового сигнала» в вакууме и первичными обобщениями Э. Хаббла в описании динамических параметров расширяющейся Вселенной, установившими прирост скорости разбегания галактик на 1 мегапарсек возрастания расстояния между ними величиной в 560 км/сек, мы обнаруживаем, что физический возраст мироздания составляет отрезок времени длительностью в 1,289·1012 лет (1 трлн. 289 млрд. лет). Эта величина, полученная на основе новых концептуальных допущений, находится в близком соответствии с результатом вычисления возраста Вселенной на основе эмпирической закономерности в историческом становлении мировой целостности, обозначившим длительность ее существования интервалом времени в 1259000000000 (1,259·1012) лет. Наблюдаемое здесь расхождение оправдывается принципиальным «разрывом» между теоретическим описанием исследуемого процесса, допускающим его предельные состояния (в нашем случае такой идеализацией является допущение реальности нулевого объема Вселенной как исходного пункта ее эволюции, от которого и ведется теоретический отсчет времени), и действительным его протеканием, исключающим достижимость идеальных границ и не требующим в своей реализации всей продолжительности теоретически необходимого времени.

Таким образом, Конец Света, о котором пророчествуют мировые религии, станет объективной, вполне очевидной реальностью уже в наступившем столетии.

Гореликов Л.А. – д.ф.н., профессор,

академик Ноосферной общественной академии наук