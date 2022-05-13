Канцлер ФРГ Шольц провёл телефонный разговор с Путиным…

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, — написал Шольц в своём Twitter.

Как сообщается, беседовали долго. Олаф Шольц настаивал, что в Украине огонь нужно прекратить как можно скорее. Также заверил, что там нет нацистов. И напомнил России, что она несет ответственность за продовольственный кризис в мире.

Впрочем, неизвестно, кому интересны его заявления, ведь, даже, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Это очередная наглядная демонстрация той жалкой роли, которую сейчас играет Германия при Шольце.