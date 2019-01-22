К олимпиаде «Ближе к Дальнему» ДВФУ присоединились школьники со всей страны

Больше 1700 участников зарегистрировалось на метапредметную олимпиаду «Ближе к Дальнему» Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Учащиеся представляют уже 67 регионов России: от Калининградской области и Крыма до Сахалина. Победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении в ДВФУ. Олимпиада проводится при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и образовательной платформы Учи.ру.

Как отмечают в оргкомитете олимпиады, в этом году «Ближе к Дальнему» стала значительно популярнее. В 2017-2018 учебном году в ней приняли участие около 500 школьников. Сейчас охват уже вырос более чем втрое. Попробовать свои силы могут ученики 6-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей — необходимо зарегистрироваться на сайте (dv-olymp.uchi.ru) и пройти тестирование.

«Ближе к Дальнему» включает два дистанционных тура и очный финал. Временные рамки соревнований разнятся в зависимости от возрастной категории учащихся. Так, первый тур для старшеклассников и студентов 1-2 курсов колледжей продлится до 20 февраля. Ученики 8-9 классов смогут пройти его с 7 февраля по 4 апреля, 6-7 классов — с 6 марта по 14 апреля.

Второй тур для учащихся 8-11 классов состоится с 4 марта по 9 мая. В очном финале примут участие только старшеклассники — он состоится с 15 апреля по 30 мая в пяти городах Дальнего Востока: Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане и Якутске. Конкурсанты сами смогут выбрать, куда отправиться для участия в заключительном туре. Победители получат 7 дополнительных баллов в учете индивидуальных достижений при поступлении в ДВФУ, призерам добавят по 5 баллов.

Задания олимпиады нацелены на проверку знаний о Дальнем Востоке в разных областях. В отборочных турах предлагается ответить на вопросы по истории, геополитическому положению, международным отношениям, о природных ресурсах, биологическом разнообразии и культурном наследии региона. В финале, объединившись в команды, участники предложат свои решения по реализации проектов развития Дальнего Востока.

«Благодаря нашей олимпиаде как можно больше талантливых ребят из разных уголков России узнают о возможностях Дальневосточного федерального университета, прекрасном Дальнем Востоке и, мы надеемся, свяжут свою жизнь с этим удивительным краем, — отметила заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елена Харисова. — А лучшие получат дополнительные баллы и повысят шансы на поступление в наш университет. Участвуйте и побеждайте!».

Отметим, в 2018-2019 учебном году Дальневосточный федеральный университет также выступает площадкой для нескольких всероссийских олимпиад и проводит фирменную олимпиаду «Океан знаний». В январе-феврале ДВФУ принимает региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников по семи предметам, перед которыми организует Тихоокеанские школы — образовательные интенсивы для усиленной подготовки приморских олимпиадников.