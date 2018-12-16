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Итоги «Планета Добра 2018»

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Декабрь 16
20:32 2018
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Выдающимся и незабываемым мероприятием подвел итог уходящего года Благотворительный Фонд социальной поддержки граждан «Планета Добра».

В социально-методическом центре поддержки СО-НКО и волонтеров Московской области, в рамках Фестиваля «Многие проекты» Благотворительных Фондов «Соратники», «Подари Любовь Миру» и «Планета Добра» состоялась Торжественная церемония вручения премии Фонда «Планета Добра» в области образования, физической культуры и массового спорта инвалидов за 2018 год.

Лауреатами стали: в номинации «За вклад в развитие физкультуры и спорта инвалидов. За волю к победе» Левичев Никита Васильевич, общественный деятель, фотохудожник, в номинации «За сердечное отношение к проблемам развития и становления физкультуры и спорта инвалидов» Смыков Игорь Евгеньевич, Советник Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа», Начальник Войсковой Православной Миссии,   в номинации «За обеспечение условий бескомпромиссной спортивной борьбы» Волкова Марина Леонидовна, Председатель Правления Международного Благотворительного  Фонда «Подари Любовь МИРУ», в номинации «За популяризацию идей благотворительности и поддержку физкультуры и спорта инвалидов» Капунов Константин Анатольевич (посмертно)   фоторепортер газеты Всероссийского общества инвалидов «Надежда», в номинации «За вклад в развитие физкультуры и спорта инвалидов. Один за  всех и все за   одного» Казаков Александр Николаевич, Инструктор по адаптивной физической культуре —  Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Орион», Главный Тренер сборной команды Московской области по регби на колясках, Советник Главы Городского округа Балашиха, которым были вручены почетные дипломы и ценные подарки.

Тэги
Благотворительность
Страны
Россия

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