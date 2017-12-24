Историю невозможно переписать

Участники Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, тесно взаимодействуют с ассоциацией военной истории «Забытые солдаты» по вопросам сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, возвращения из забытья имен советских солдат, погибших за освобождение нашей страны.

Усилиями поисковых ассоциации идентифицированы не только найденные останки воинов Второй мировой войны, но и с почестями перезахоронены на воинских захоронениях. К сожалению, ухудшение литовско-российских отношений, а, вернее сказать, отсутствие всяких отношений пагубно отразились на этом животрепещущем деле сохранения исторической правды и памяти.

В последнее время работе ассоциации стали чиниться различные препятствия, штампуются подведомственные акты, которые осложняют работу, а то и просто накладывают штраф на руководителя поисковой ассоциации. Так, постановлением Департамента культурного наследия при министерстве культуры Литовской Республики в деле о нарушении Закона Литовской Республики «Об охране недвижимого культурного наследия» № RG -51 от 29 ноября 2017 г. наложен штраф в размере 1448 евро на Виктора Орлова, руководителя ассоциации военной истории «Забытые солдаты», за перезахоронение в 2013 г. найденных останков советских воинов и установки надгробий на могилах с контурами бесцветной пятиконечной звезды.

Чтобы понять всю несуразность данного постановления Департамента культурного наследия достаточно обратиться к фактам соответствующим документам. Перезахоронение останков советских проходило с соблюдение всех необходимых процедур и разрешений. 22 октября 2013 г. администрация самоуправления Вильнюса выдала разрешение на обустройство нового захоронения на старом участке Антакальнисского кладбища, которое в то время не было включено в охранную зону недвижимого культурного наследия кладбища. В 2016 г. самоуправление получило сообщение о якобы допущенных нарушениях в ходе перезахоронений и установки памятников. Совместная комиссия администрации самоуправления при участии представителей ассоциации и ветеранской организации осмотрели перезахоронения и не нашли нарушений, о чём был составлен соответствующий протокол. Такая ситуация, похоже, не удовлетворяла Департамент культурного наследия, поэтому в спешном порядке были внесены дополнения в Порядок благоустройства значимого для иностранного государства недвижимого культурного наследия. Проще говоря, по этому постановлению захоронения советских солдат и мемориальные комплексы значимы только для иностранного государства, то есть Российской Федерации, а не как для Литвы, ее граждан. Далее, 9 октября 2017 г. вся территория Антакальнисского кладбища включается в реестр недвижимого культурного наследия. И уже на основании двух последних постановлений Департамента принимается решение о наложении штрафа на Виктора Орлова за то, что он в 2013 году нарушил постановления 2016 и 2017 года.

Мы надеемся, что МИД, Министерство культуры Литвы дадут разъяснение по статусу советского солдата, ведь это не только солдат, это гражданин единого государства, который выполнял свой воинский долг в соответствии с конституцией государства (СССР), существовавшее де юре и де факто. Мы не знаем другого правового акта, который бы приравнял советского солдата к нацистскому, фашистскому солдату. Был Нюренбергский процесс, где всё было названо своими именами. Сейчас вот такими действиями кто-то хочет пересмотреть этот вердикт, руководствуясь двойными стандартами! Сколько можно пиариться на костях людей, которым мы обязаны своей жизнью. Не было бы их, не было бы и вас, господа. Историю невозможно переписать. История нас учит, указывая на те ошибки, которые были допущены, помогает осознать и понять, как нам вместе выстраивать наши взаимоотношения, чтобы не допустить того ужаса войны и лихолетья, которое пришлось пережить нашим предкам.

Просим всех неравнодушных граждан оказать нам помощь в погашении наложенного штрафа. Счёт № LT79 7300 0101 2862 1410 Код банка BIC-HABALT22 SWEDBANK Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты»

Автор фотографий: Ярослав Мошков, ИА «Русские Новости».

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАХОРОНЕННЫМ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ:

Фамилия Ячменов Имя Михаил Отчество Яковлевич Последнее место службы 39 Арм. 275 ГСП Воинское звание гв. рядовой Причина выбытия умер от ран Дата выбытия 10.07.1944 Название источника информации ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18003 Номер дела источника информации 364

Фамилия Федосеев Имя Петр Отчество Степанович Дата рождения/Возраст __.__.1918 Место рождения Алтайский край, Марушинский р-н, Банньковский с/с, д. Аникино Дата и место призыва Алтайский край, Марушинский РВК Последнее место службы 275 ГСП Воинское звание гв. рядовой Причина выбытия умер от ран Дата выбытия 10.07.1944 Госпиталь 469 ОМСБ 91 гв. сд Название источника информации ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации А-71693 Номер дела источника информации 2182

Фамилия Кадкин Имя Иван Отчество Федорович Дата рождения/Возраст __.__.1924 Место рождения Пензенская обл., Телегинский р-н, д. Б. Александровка Дата и место призыва Телегинский РВК, Пензенская обл., Телегинский р-н Последнее место службы 275 Гв. СП 91 Гв. СД Воинское звание гв. рядовой Причина выбытия умер от ран Дата выбытия 11.07.1944 Название источника информации ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18002 Номер дела источника информации 658

Фамилия Шитый Имя Иван Отчество Константинович Дата рождения/Возраст __.__.1900 Место рождения Черниговская обл., Суражский р-н, с. Голобово Дата и место призыва Приморский край, Соколовский РВК Последнее место службы 275 ГСП Воинское звание рядовой Причина выбытия умер от ран Дата выбытия 11.07.1944 Госпиталь 469 ОМСБ 91 гв. сд Название источника информации ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации А-71693 Номер дела источника информации 2182

Фамилия Сарсенов Имя Патта Отчество Дата рождения/Возраст __.__.1918 Дата и место призыва Пархарский РВК, Таджикская ССР, Кулябская обл., Пархарский р-н Последнее место службы 39 Арм. 275 ГСП Воинское звание рядовой Причина выбытия умер от ран Дата выбытия 11.07.1944 Название источника информации ЦАМО Номер фонда источника информации 58 Номер описи источника информации 18003 Номер дела источника информации 364