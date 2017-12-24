Историю невозможно переписать
Участники Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, тесно взаимодействуют с ассоциацией военной истории «Забытые солдаты» по вопросам сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, возвращения из забытья имен советских солдат, погибших за освобождение нашей страны.
Усилиями поисковых ассоциации идентифицированы не только найденные останки воинов Второй мировой войны, но и с почестями перезахоронены на воинских захоронениях. К сожалению, ухудшение литовско-российских отношений, а, вернее сказать, отсутствие всяких отношений пагубно отразились на этом животрепещущем деле сохранения исторической правды и памяти.
В последнее время работе ассоциации стали чиниться различные препятствия, штампуются подведомственные акты, которые осложняют работу, а то и просто накладывают штраф на руководителя поисковой ассоциации. Так, постановлением Департамента культурного наследия при министерстве культуры Литовской Республики в деле о нарушении Закона Литовской Республики «Об охране недвижимого культурного наследия» № RG -51 от 29 ноября 2017 г. наложен штраф в размере 1448 евро на Виктора Орлова, руководителя ассоциации военной истории «Забытые солдаты», за перезахоронение в 2013 г. найденных останков советских воинов и установки надгробий на могилах с контурами бесцветной пятиконечной звезды.
Чтобы понять всю несуразность данного постановления Департамента культурного наследия достаточно обратиться к фактам соответствующим документам. Перезахоронение останков советских проходило с соблюдение всех необходимых процедур и разрешений. 22 октября 2013 г. администрация самоуправления Вильнюса выдала разрешение на обустройство нового захоронения на старом участке Антакальнисского кладбища, которое в то время не было включено в охранную зону недвижимого культурного наследия кладбища. В 2016 г. самоуправление получило сообщение о якобы допущенных нарушениях в ходе перезахоронений и установки памятников. Совместная комиссия администрации самоуправления при участии представителей ассоциации и ветеранской организации осмотрели перезахоронения и не нашли нарушений, о чём был составлен соответствующий протокол. Такая ситуация, похоже, не удовлетворяла Департамент культурного наследия, поэтому в спешном порядке были внесены дополнения в Порядок благоустройства значимого для иностранного государства недвижимого культурного наследия. Проще говоря, по этому постановлению захоронения советских солдат и мемориальные комплексы значимы только для иностранного государства, то есть Российской Федерации, а не как для Литвы, ее граждан. Далее, 9 октября 2017 г. вся территория Антакальнисского кладбища включается в реестр недвижимого культурного наследия. И уже на основании двух последних постановлений Департамента принимается решение о наложении штрафа на Виктора Орлова за то, что он в 2013 году нарушил постановления 2016 и 2017 года.
Мы надеемся, что МИД, Министерство культуры Литвы дадут разъяснение по статусу советского солдата, ведь это не только солдат, это гражданин единого государства, который выполнял свой воинский долг в соответствии с конституцией государства (СССР), существовавшее де юре и де факто. Мы не знаем другого правового акта, который бы приравнял советского солдата к нацистскому, фашистскому солдату. Был Нюренбергский процесс, где всё было названо своими именами. Сейчас вот такими действиями кто-то хочет пересмотреть этот вердикт, руководствуясь двойными стандартами! Сколько можно пиариться на костях людей, которым мы обязаны своей жизнью. Не было бы их, не было бы и вас, господа. Историю невозможно переписать. История нас учит, указывая на те ошибки, которые были допущены, помогает осознать и понять, как нам вместе выстраивать наши взаимоотношения, чтобы не допустить того ужаса войны и лихолетья, которое пришлось пережить нашим предкам.
Просим всех неравнодушных граждан оказать нам помощь в погашении наложенного штрафа. Счёт № LT79 7300 0101 2862 1410 Код банка BIC-HABALT22 SWEDBANK Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты»
Автор фотографий: Ярослав Мошков, ИА «Русские Новости».
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАХОРОНЕННЫМ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ:
|
Фамилия
|
Ячменов
|
Имя
|
Михаил
|
Отчество
|
Яковлевич
|
Последнее место службы
|
39 Арм. 275 ГСП
|
Воинское звание
|
гв. рядовой
|
Причина выбытия
|
умер от ран
|
Дата выбытия
|
10.07.1944
|
Название источника информации
|
ЦАМО
|
Номер фонда источника информации
|
58
|
Номер описи источника информации
|
18003
|
Номер дела источника информации
|
364
|
Фамилия
|
Федосеев
|
Имя
|
Петр
|
Отчество
|
Степанович
|
Дата рождения/Возраст
|
__.__.1918
|
Место рождения
|
Алтайский край, Марушинский р-н, Банньковский с/с, д. Аникино
|
Дата и место призыва
|
Алтайский край, Марушинский РВК
|
Последнее место службы
|
275 ГСП
|
Воинское звание
|
гв. рядовой
|
Причина выбытия
|
умер от ран
|
Дата выбытия
|
10.07.1944
|
Госпиталь
|
469 ОМСБ 91 гв. сд
|
Название источника информации
|
ЦАМО
|
Номер фонда источника информации
|
58
|
Номер описи источника информации
|
А-71693
|
Номер дела источника информации
|
2182
|
Фамилия
|
Кадкин
|
Имя
|
Иван
|
Отчество
|
Федорович
|
Дата рождения/Возраст
|
__.__.1924
|
Место рождения
|
Пензенская обл., Телегинский р-н, д. Б. Александровка
|
Дата и место призыва
|
Телегинский РВК, Пензенская обл., Телегинский р-н
|
Последнее место службы
|
275 Гв. СП 91 Гв. СД
|
Воинское звание
|
Причина выбытия
|
умер от ран
|
Дата выбытия
|
11.07.1944
|
Название источника информации
|
ЦАМО
|
Номер фонда источника информации
|
58
|
Номер описи источника информации
|
18002
|
Номер дела источника информации
|
658
|
Фамилия
|
Шитый
|
Имя
|
Иван
|
Отчество
|
Константинович
|
Дата рождения/Возраст
|
__.__.1900
|
Место рождения
|
Черниговская обл., Суражский р-н, с. Голобово
|
Дата и место призыва
|
Приморский край, Соколовский РВК
|
Последнее место службы
|
275 ГСП
|
Воинское звание
|
рядовой
|
Причина выбытия
|
умер от ран
|
Дата выбытия
|
11.07.1944
|
Госпиталь
|
469 ОМСБ 91 гв. сд
|
Название источника информации
|
ЦАМО
|
Номер фонда источника информации
|
58
|
Номер описи источника информации
|
А-71693
|
Номер дела источника информации
|
2182
|
Фамилия
|
Сарсенов
|
Имя
|
Патта
|
Отчество
|
Дата рождения/Возраст
|
__.__.1918
|
Дата и место призыва
|
Пархарский РВК, Таджикская ССР, Кулябская обл., Пархарский р-н
|
Последнее место службы
|
39 Арм. 275 ГСП
|
Воинское звание
|
рядовой
|
Причина выбытия
|
умер от ран
|
Дата выбытия
|
11.07.1944
|
Название источника информации
|
ЦАМО
|
Номер фонда источника информации
|
58
|
Номер описи источника информации
|
18003
|
Номер дела источника информации
|
364
|
Фамилия
|
Левкин
|
Имя
|
Александр
|
Отчество
|
Степанович
|
Дата рождения/Возраст
|
__.__.1904
|
Место рождения
|
Орловская обл., Трубчевский р-н, Сосновский с/с, д. Боршня
|
Дата и место призыва
|
Орловская обл., Трубчевский РВК
|
Последнее место службы
|
275 ГСП
|
Воинское звание
|
гв. рядовой
|
Причина выбытия
|
умер от ран
|
Дата выбытия
|
11.07.1944
|
Госпиталь
|
469 ОМСБ 91 гв. сд
|
Название источника информации
|
ЦАМО
|
Номер фонда источника информации
|
58
|
Номер описи источника информации
|
А-71693
|
Номер дела источника информации
|
2182