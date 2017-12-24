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Историю невозможно переписать

velikaya-otechestvennaya-voyna01
Декабрь 24
20:12 2017
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Участники Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне антигитлеровской коалиции, тесно взаимодействуют с ассоциацией военной истории «Забытые солдаты» по вопросам сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, возвращения из забытья имен советских солдат, погибших за освобождение нашей страны.

Усилиями поисковых ассоциации идентифицированы не только найденные останки воинов Второй мировой войны, но и с почестями перезахоронены на воинских захоронениях. К сожалению, ухудшение литовско-российских отношений, а, вернее сказать, отсутствие всяких отношений пагубно отразились на этом животрепещущем деле сохранения исторической правды и памяти.

Руководитель ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов

Руководитель ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов

В последнее время работе ассоциации стали чиниться различные препятствия, штампуются подведомственные акты, которые осложняют работу, а то и просто накладывают штраф на руководителя поисковой ассоциации. Так, постановлением Департамента культурного наследия при министерстве культуры Литовской Республики в деле о нарушении Закона Литовской Республики «Об охране недвижимого культурного наследия» № RG -51 от 29 ноября 2017 г. наложен штраф в размере 1448 евро на Виктора Орлова, руководителя ассоциации военной истории «Забытые солдаты», за перезахоронение в 2013 г. найденных останков советских воинов и установки надгробий на могилах с контурами бесцветной пятиконечной звезды.

Чтобы понять всю несуразность данного постановления Департамента культурного наследия достаточно обратиться к фактам соответствующим документам. Перезахоронение останков советских проходило с соблюдение всех необходимых процедур и разрешений. 22 октября 2013 г. администрация самоуправления Вильнюса выдала разрешение на обустройство нового захоронения на старом участке Антакальнисского кладбища, которое в то время не было включено в охранную зону недвижимого культурного наследия кладбища. В 2016 г. самоуправление получило сообщение о якобы допущенных нарушениях в ходе перезахоронений и установки памятников. Совместная комиссия администрации самоуправления при участии представителей ассоциации и ветеранской организации осмотрели перезахоронения и не нашли нарушений, о чём был составлен соответствующий протокол. Такая ситуация, похоже, не удовлетворяла Департамент культурного наследия, поэтому в спешном порядке были внесены дополнения в Порядок благоустройства значимого для иностранного государства недвижимого культурного наследия. Проще говоря, по этому постановлению захоронения советских солдат и мемориальные комплексы значимы только для иностранного государства, то есть Российской Федерации, а не как для Литвы, ее граждан. Далее, 9 октября 2017 г. вся территория Антакальнисского кладбища включается в реестр недвижимого культурного наследия. И уже на основании двух последних постановлений Департамента принимается решение о наложении штрафа на Виктора Орлова за то, что он в 2013 году нарушил постановления 2016 и 2017 года.

Мы надеемся, что МИД, Министерство культуры Литвы дадут разъяснение по статусу советского солдата, ведь это не только солдат, это гражданин единого государства, который выполнял свой воинский долг в соответствии с конституцией государства (СССР), существовавшее де юре и де факто. Мы не знаем другого правового акта, который бы приравнял советского солдата к нацистскому, фашистскому солдату. Был Нюренбергский процесс, где всё было названо своими именами. Сейчас вот такими действиями кто-то хочет пересмотреть этот вердикт, руководствуясь двойными стандартами! Сколько можно пиариться на костях людей, которым мы обязаны своей жизнью. Не было бы их, не было бы и вас, господа. Историю невозможно переписать. История нас учит, указывая на те ошибки, которые были допущены, помогает осознать и понять, как нам вместе выстраивать наши взаимоотношения, чтобы не допустить того ужаса войны и лихолетья, которое пришлось пережить нашим предкам.

Просим всех неравнодушных граждан оказать нам помощь в погашении наложенного штрафа. Счёт № LT79 7300 0101 2862 1410 Код банка BIC-HABALT22 SWEDBANK Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор фотографий: Ярослав Мошков, ИА «Русские Новости».

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАХОРОНЕННЫМ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ:

 

Фамилия
Ячменов
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Последнее место службы
39 Арм. 275 ГСП
Воинское звание
гв. рядовой
Причина выбытия
умер от ран
Дата выбытия
10.07.1944
Название источника информации
ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
18003
Номер дела источника информации
364
Фамилия
Федосеев
Имя
Петр
Отчество
Степанович
Дата рождения/Возраст
__.__.1918
Место рождения
Алтайский край, Марушинский р-н, Банньковский с/с, д. Аникино
Дата и место призыва
Алтайский край, Марушинский РВК
Последнее место службы
275 ГСП
Воинское звание
гв. рядовой
Причина выбытия
умер от ран
Дата выбытия
10.07.1944
Госпиталь
469 ОМСБ 91 гв. сд
Название источника информации
ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
А-71693
Номер дела источника информации
2182

 

Фамилия
Кадкин
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата рождения/Возраст
__.__.1924
Место рождения
Пензенская обл., Телегинский р-н, д. Б. Александровка
Дата и место призыва
Телегинский РВК, Пензенская обл., Телегинский р-н
Последнее место службы
275 Гв. СП 91 Гв. СД
Воинское звание
гв. рядовой
Причина выбытия
умер от ран
Дата выбытия
11.07.1944
Название источника информации
ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
18002
Номер дела источника информации
658
Фамилия
Шитый
Имя
Иван
Отчество
Константинович
Дата рождения/Возраст
__.__.1900
Место рождения
Черниговская обл., Суражский р-н, с. Голобово
Дата и место призыва
Приморский край, Соколовский РВК
Последнее место службы
275 ГСП
Воинское звание
рядовой
Причина выбытия
умер от ран
Дата выбытия
11.07.1944
Госпиталь
469 ОМСБ 91 гв. сд
Название источника информации
ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
А-71693
Номер дела источника информации
2182
Фамилия
Сарсенов
Имя
Патта
Отчество
Дата рождения/Возраст
__.__.1918
Дата и место призыва
Пархарский РВК, Таджикская ССР, Кулябская обл., Пархарский р-н
Последнее место службы
39 Арм. 275 ГСП
Воинское звание
рядовой
Причина выбытия
умер от ран
Дата выбытия
11.07.1944
Название источника информации
ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
18003
Номер дела источника информации
364
Фамилия
Левкин
Имя
Александр
Отчество
Степанович
Дата рождения/Возраст
__.__.1904
Место рождения
Орловская обл., Трубчевский р-н, Сосновский с/с, д. Боршня
Дата и место призыва
Орловская обл., Трубчевский РВК
Последнее место службы
275 ГСП
Воинское звание
гв. рядовой
Причина выбытия
умер от ран
Дата выбытия
11.07.1944
Госпиталь
469 ОМСБ 91 гв. сд
Название источника информации
ЦАМО
Номер фонда источника информации
58
Номер описи источника информации
А-71693
Номер дела источника информации
2182

 

Тэги
ВильнюсВторая мировая войнаСССР
Страны
Литва

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