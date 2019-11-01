Инсульт. ОНМК: четыре буквы, один диагноз, масса вопросов

ИА «Русские Новости» публикует интервью с заведующей специализированным отделением регионального сосудистого центра Александро-Мариинской областной клинической больницы Астрахани, где ежедневно проходят лечение пациенты с инсультом.

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), возникающее в результате закупорки сосуда или разрыва сосуда, проявляющийся неврологической симптоматикой (парезы, параличи, нарушение речи).

Что происходит в организме в этот момент:

-Сосуд закупоривается тромбом или бляшкой

-Происходит разрыв сосуда

-Происходит гибель нервных клеток головного мозга

-Организм утрачивает функции, за которые отвечали эти клетки (паралич, потеря речи, зрения)

Инсультом заболевают около 500 тысяч человек в год в России и более 6,5 миллионов во всем мире.

Сегодня мы поговорили с заведующей специализированным отделением регионального сосудистого центра Александро-Мариинской областной клинической больницы, где ежедневно проходят лечение пациенты с инсультом. Елена Витальевна Асфандиярова – врач-невролог высшей квалификационной категории, чей трудовой стаж составляет более 30 лет, в том числе более 10 лет в неотложной неврологии, с 2013 года в отделении для больных с ОНМК

-Елена Витальевна, давайте сразу начнём с самого главного. Существуют ли предвестники инсульта, которые могут появиться задолго до него, и как человек может их распознать?

Предвестниками ишемического инсульта могут быть транзиторные ишемические атаки, или преходящее нарушение мозгового кровообращения. Это когда у человека на фоне повышенного артериального давления возникает онемение или слабость в одноименных конечностях, иногда с нарушением речи. Такое состояние может наблюдаться в течение нескольких минут, реже – одного часа, после чего симптоматика исчезает. После таких симптомов вероятность возникновения инсульта в ближайший месяц составляет более 60%. Поэтому в данной ситуации остро стоит вопрос о дообследовании пациента, и назначении препаратов, предотвращающих возникновение инсульта.

Очень часто пациенты не проводят лечение при повышенном артериальном давлении: принимают препараты только во время криза, делают это нерегулярно, или не принимают совсем. В такой ситуации сосуды мозга могут не выдержать очередного скачка давления, и возникнет геморрагический инсульт или кровоизлияние в мозг.

-Расскажите немного о данных разновидностях инсульта. Чем они отличаются?

Ишемический инсульт возникает, когда на фоне закупоривания сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой перестает поступать кровь в тот или иной участок мозга и возникает некроз мозговой ткани. Около 80% всех ОНМК – это именно ишемические инсульты. В это время в течение нескольких минут образуется ядро инсульта – зона, которую спасти не представляется возможным. Часто это зона не столь велика. А вокруг ядра инсульта формируется зона полутени – клеток мозга, которые имеют сниженный кровоток, но все еще жизнеспособны. Эта зона, как правило, в несколько раз больше ядерной зоны инсульта, клетки в ней живут до 4,5-6 часов. Именно за сохранение этой зоны и идет борьба в первые часы после возникновения инсульта. Вот почему необходимо как можно раньше доставить пациента в специализированное отделение для возможного патогенетического лечения.

Геморрагический инсульт – разрыв сосуда вследствие патологии его стенки, например, аневризмы (истончения и выпячивания). Часто это происходит при резком повышении артериального давления. В результате происходит кровоизлияние в головной мозг, формируется гематома, давящая, вследствие замкнутого объема черепа, на вещество мозга и нарушающая работу какой-либо его области. Данная патология составляет 20% от общего числа ОНМК. Часто геморрагический инсульт можно лечить хирургическим путем.

-Каковы главные симптомы наступления инсульта?

Симптомы инсульта бывают общемозговые: головная боль, тошнота, рвота, нарушение сознания. Также отмечается нарушение движений и чувствительности в одноименных конечностях, перекос лица и нарушение речи.

Кроме того, признаками инсульта могут быть нарушение зрения, головокружение, шаткость при ходьбе, возникшие остро, на фоне повышенного давления.

— Каковы должны быть действия человека, который наблюдает такие симптомы у себя или у кого-то?

Даже при малейшем подозрении на инсульт, первое, что должен сделать человек – вызвать скорую помощь, так как только в специализированном отделении есть возможность поставить точный диагноз и своевременно начать необходимое лечение. Всем пациентам с подозрением на инсульт проводят компьютерную томографию. Если даже симптоматика инсульта купировалась в течение нескольких минут или часов – такое состояние требует тоже немедленной госпитализации и решения вопроса о дальнейшей тактике с пациентом – лечение в стационаре, профилактика ОНМК или возможно оперативное лечение в отделении сосудистой хирургии (при патологии магистральных артерий головного мозга).

-Как может помочь человек до приезда специалистов, оказавшийся рядом?

Если вы заподозрили инсульт у человека, то в первую очередь необходимо обеспечить ему покой. Если есть признаки тошноты или рвоты, то повернуть голову набок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути, расстегнуть всё, что есть тугое: пуговицы, замки, ремень и обеспечить доступ свежего воздуха (открыть форточки, двери).

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ: ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНСУЛЬТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДО ПРИЕЗДА БРИГАДЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ!!!

— Многие люди не обращаются к врачу, потому что они не уверены, что с ними на самом деле происходит. Насколько опасны такие промедления для человеческой жизни?

Часто бывает такое, что у человека есть признаки инсульта, но он не обращается за помощью в больницу. Причём это не зависит от уровня осведомлённости в этом вопросе или образования – это бывают даже и медицинские работники. Заметив онемение конечностей, например, многие надеются на русское «авось», и ждут, когда всё само пройдёт. Как правило, со временем симптоматика нарастает, ухудшается общее состояние пациента, и только тогда человек обращается за помощью к специалистам. Эти упущенные часы, к сожалению, во многих случаях приводят к неутешительным прогнозам, а кому-то могут стоить жизни. Если же вовремя оказаться в стационаре, то увеличиваются шансы провести такое лечение, которое полностью избавит человека от неврологического дефицита.

На сегодняшний день в Астраханской области функционирует достаточное количество специализированных стационаров для оказания помощи пациентам с ОНМК в любое время суток.

-Часто видела такие заголовки «Инсульт молодеет». Как вы считаете, с чем связано возникновение этой опасной болезни у молодых?

Существовало всегда такое понятие, что инсульт – болезнь пациентов среднего возраста. К сожалению, это не так. С каждым годом всё больше и больше молодых людей подвергается данному заболеванию. Это связано чаще всего с неправильным образом жизни, с высокой нагрузкой, стрессовыми ситуациями. Но когда болеют дети инсультом, то ситуация немного другая. Если у взрослых причина таится в патологии сердца и сосудов, то у детей – в повышенной свёртываемости крови. У нас в отделении были также молодые люди с врождёнными пороками сердца. При данной патологии нарушается сердечный ритм, и тромбы «летят» в крупные сосуды головного мозга. Были молодые люди с врождённой сосудистой патологией, о которой они даже не подозревали. Инсульт возникал из-за резких движений при занятиях спортом. В этот момент происходит диссекция сосуда (разрыв). Между стенками образуется гематома, она расслаивается, образуя тромбы, которые также «летят» в голову. Этот вариант ишемического инсульта довольно часто возникает у молодых во время спортивных занятий. Предугадать его появление, к сожалению, невозможно.

То есть, нет никаких диагностических исследований, которые могли бы определить у молодого пациента повышенную свёртываемость крови или найти повреждённый сосуд?

Предугадать, наверное, нет. Если есть какие-либо предпосылки к повышенной свертываемости крови, тогда врач назначит специальные исследования. Если у молодых пациентов имеется повышенное артериальное давление, есть какие-то нарушения в работе сердца – эти молодые люди должны наблюдаться у врачей, периодически проходить профилактические осмотры. Исследовать кровь на повышенную свертываемость можно (если есть в этом необходимость), исследовать сосуды головы и шеи тоже возможно после назначения врача.

-Можете вспомнить самого молодого пациента с диагнозом инсульт в вашей практике?

Самому молодому пациенту на моей памяти был 21 год на момент поступления в больницу. У него как раз были врождённые особенности со свёртываемостью крови. Поступил своевременно, в первые часы от начала ишемического инсульта, с выраженным парезом конечностей. Долгое время у пациента присутствовали речевые нарушения. Но, к счастью, реабилитация прошла успешно и он полностью восстановился. На сегодняшний день уже окончил институт. Мы продолжаем с ним общаться, и он периодически обращается за консультацией.

-Сколько по времени пациент может провести в стационаре после инсульта, и какое лечение он получает?

Если пациент вовремя обратился в стационар и у него диагностировано преходящее нарушение мозгового кровообращения, тогда в течение 7 дней ему проводят полный комплекс обследований, назначают профилактические мероприятия для предотвращения инсульта.

Пациенты с ишемическим инсультом средней тяжести проводят в стационаре около двух недель. Бывают инсульты с минимальным дефицитом, данные пациенты проходят лечение до 10 дней, назначается вторичная профилактика повторных инсультов и пациент отправляется на амбулаторное лечение. В случае с тяжёлым инсультом срок пребывания в стационаре в разы увеличивается – вплоть до одного месяца. Далее решается вопрос о реабилитации.

Какие сегодня внедрены методики для лечения инсульта? Как его лечат в стационаре?

Пациент с подозрением на ОНМК поступает в стационар, минуя приёмное отделение в смотровую комнату регионального сосудистого центра. В первую очередь ему проводится компьютерная томография головного мозга, осматривают специалисты. При подтверждении диагноза все пациенты, направляются в палату интенсивной терапии, где находятся не менее 24 часов. Там с первых минут начинается лечение и круглосуточно ведётся наблюдение за их состоянием. Когда состояние стабилизируется, пациента переводят в палату ранней реабилитации. Если пациент попадает в больницу в так называемый «золотой час» — это до 4,5 часов от начала ишемического инсульта и при отсутствии противопоказаний ему проводится тромболитическая терапия. Тромболизис – это введение специального дорогостоящего внутривенного препарата. Данная процедура входит в стандарты оказания помощи больным с ишемическим инсультом и проводится в рамках ОМС. При использовании данного метода лечения мы видим результат уже «на игле». Происходит настоящее чудо: у пациента выравнивается лицо, начинают работать конечности, возвращается речь. Это самый эффективный метод лечения ишемического инсульта на сегодняшний день, который применяется во всём мире. Мы применяем тромболизис в своей практике с момента открытия отделения – более 6 лет. Но не всем этот метод показан, так как имеет более 20 противопоказаний. И, к сожалению, мы не можем использовать его так часто, как бы нам хотелось. Это связано с тем, что большая часть пациентов обращается за медицинской помощью слишком поздно.

-Если вовремя оказаться в руках врачей, то возможно ли человеку вернуться в будущем к привычной жизни?

Инсульт – тяжёлое заболевание. Больше 30% пациентов умирает после инсульта в течение первого месяца, 65 – выживает, из них 10-12% возвращается к нормальной жизни, остальные – остаются инвалидами. Инвалидизация – это не менее страшный исход данной патологии. Мало пациента спасти, необходимо сделать так, чтобы он вернулся к социальной жизни. Ведь жизнь после инсульта – есть! Поэтому, повторюсь, чем раньше больной поступает в специализированное отделение, чем раньше начинаются реабилитационные мероприятия – а они начинаются уже в палате интенсивной терапии – тем лучше результат от полученного лечения.

-Какие специалисты лечат инсульт в больнице?

С пациентом занимается не только невролог и реаниматолог. К работе подключается мультидисциплинарная бригада. В неё входит также кардиолог, медицинский психолог, врач и инструктор ЛФК, физиотерапевт, логопед, средний и младший медицинский персонал. Все эти люди занимаются с пациентами, которые перенесли инсульт.

Слышала, что бывают случаи, когда после тяжёлого инсульта родственники пациента хотят сразу забрать его домой, не видя смысла в реабилитации. Это правильное решение?

В этой ситуации, конечно, мы удержать не можем. Но мы стараемся объяснить, что лучше остаться под наблюдением врачей и навещать своего близкого в стационаре. В нашей больнице проводятся занятия с родственниками пациентов, с ними общается психолог, здесь же объясняют, как нужно ухаживать за пациентом. Приведу один доказанный факт: если один человек в семье перенес инсульт и оказался прикованным к постели, то порядка 8 родственников «выключены» из социума (если это заботливые родственники, конечно). Все должны заниматься этим пациентом. Поэтому мы убеждаем, что необходимо остаться первое время в стационаре, чтобы подготовиться самостоятельно ухаживать за своим близким. Кроме того, бывают и такие случаи, когда в первую неделю мы не видим результатов, но они появляются чуть позже. Пациенту требуется постоянная реабилитация после инсульта.

Какую роль играют близкие в процессе восстановления больного?

Колоссальную! Доказано, что пациент, который перенес ОНМК, должен обязательно быть в социуме. Ни одно дорогостоящее лекарство не заменит общения с родственниками. Подвести к окну, поговорить, показать фотографии и постараться получить ответную реакцию – это тот минимум, который должны делать близкие ежедневно. Инсульт – это заболевание, которое требует совместных усилий специалистов и родственников. В первые дни мы часто сталкиваемся с гневом со стороны родственников: они обвиняют врачей в том, что случилось. Их можно понять, ведь это огромный стресс для семьи. Но, как правило, данное состояние проходит, к родственникам приходит понимание всего происходящего, и вот тогда мы начинаем работать с ними в одной команде. Бывают два одинаковых инсульта с разными исходами. Знаете в чём разница? – Нет, не в лечении или реабилитации. Просто одного пациента ежедневно навещают родственники, искренне переживают за него, а в другом случает – этого нет.

-Сколько ежемесячно пациентов с инсультом проходят лечение в вашем отделении?

Могу сказать, что на сегодняшний день отделение переполнено. Видимо, аномальная погода сказывается и перепады температур. Ежемесячно в среднем мы выписываем с положительным исходом более 100 пациентов. К сожалению, и у нас бывают отрицательные результаты, когда мы не можем помочь спасти нашего пациента. Летальность в нашем отделении низкая по сравнению с другими аналогичными отделениями в нашем регионе и гораздо ниже общероссийских цифр. Мы этим гордимся. Я считаю, что это заслуга нашего сплоченного коллектива, работа которого нацелена на результат. Отношение к больным у нас всегда теплое, мы стараемся поддержать их не только медикаментами и специальными занятиями, но и морально, всех пациентов мы знаем по имени, часто знаем их истории жизни, всегда найдем время, чтобы пообщаться с пациентом на отвлеченные темы. В отделении есть наша личная библиотека, где больные с удовольствием берут книги, читают их в отделении, а иногда забирают с собой. В отделении интенсивной терапии мы часто включаем музыку: иногда классическую, иногда согласно пожеланиям наших пациентов, если больной не может сказать о своих предпочтениях, то интересуемся у родных, что предпочитает слушать их родственник. Со многими пациентами остаемся друзьями даже после выписки.

-Елена Витальевна, так как всё-таки сократить риск возникновения инсульта? Есть ли эффективные меры профилактики?

Учитывая, что в большинстве случаев инсульт вызывает артериальная гипертония, то основная мера профилактики – контроль над артериальным давлением. Необходимо регулярно применять гипотензивные препараты. Именно регулярно, так как они имеют свойство накапливаться в организме и поддерживать давление в норме. Также необходимо контролировать уровень холестерина, лечить сахарный диабет и хронические заболевания, вести здоровый образ жизни, уделять достаточно времени двигательной активности и физкультуре. Необходимо много ходить, не бегать, а именно ходить. Есть такое выражение: «Бегом от инфаркта – к инсульту». Это подразумевает, что организму требуется разумная двигательная активность. Всё хорошо в меру!

Что касается диеты, то важно ограничить употребление в пищу животных жиров и отдать предпочтение рыбе, овощам и фруктам. Ну и, конечно же, позитивный настрой, меньше тревог и стрессов. Живите сегодняшним днём, радуйте близких и радуйтесь жизни сами. Находите счастье в мелочах, чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь любимым делом, а также не забывайте следить за своим здоровьем!