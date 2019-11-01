«Комплексное развитие сельских территорий» требует полноценного финансирования

В Ростовской области сенаторы и эксперты обсудили законодательные аспекты деятельности личных подсобных хозяйств и перспективу развития сельских территорий

В Ростове-на-Дону в рамках выездного заседания Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел совещание на тему «Законодательные аспекты деятельности личных подсобных хозяйств и перспектива развития сельских территорий».

Открывая заседание, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров подробно остановился на вопросах предстоящей реализации новой государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

«Перед нами стоят задачи по осуществлению национальных проектов, планов инфраструктурного развития, практически сформирован бюджет страны на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг., где уже должны быть заложены первые финансовые потоки для реализации этой госпрограммы», — подчеркнул парламентарий.

Алексей Майоров отметил, что субъекты РФ волнует вопрос недостаточного объема финансирования госпрограммы, предусмотренного в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». По его словам, на 2020 г. обеспеченность ассигнованиями федерального бюджета пока составляет 45,2 проц. (в паспорте госпрограммы – 79,2 млрд руб, в проекте федерального закона – 35,8 млрд руб), на 2021 год – 21,4 проц. (в паспорте госпрограммы – 160,7 млрд руб, в проекте федерального закона – 34,4 млрд руб), на 2022 год – 18,1 проц. (в паспорте госпрограммы – 193,1 млрд руб, в проекте федерального закона – 34,9 млрд руб).

«Наша твердая позиция в том, что реализация госпрограммы с сокращенным объемом финансирования приведёт к невозможности ее полноценной реализации и недостижению установленных целей. Мы вместе с Министерством сельского хозяйства РФ будем прикладывать все усилия, чтобы финансовая обеспеченность госпрограммы соответствовала утвержденным Правительством России финансовым объемам в ее паспорте», — сказал глава Комитета СФ.

Алексей Майоров подчеркнул, что тема совещания актуальна не только для Ростовской области, но и для других субъектов Российской Федерации.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко отметил, что законодательные аспекты деятельности личных подсобных хозяйств – это важная тема не только для ряда регионов, но и для страны в целом.

Алексей Кондратенко считает, что сама ситуация подвигла законодателей подготовить Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве», который подписан Президентом Российской Федерации 7 июля 2003 г. и практически вступил в силу практически сразу после официального опубликования.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, количество личных подсобных хозяйств составляет 23,5 млн единиц, в том числе 2,3 млн единиц – личные подсобные хозяйства, для которых целью производства является получение основных и/или дополнительных денежных доходов. При этом, часть из указанных хозяйств фактически ведут производство товарной сельскохозяйственной продукции, являясь потенциалом для организации малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«У нас огромные территории, в сельской местности проживают более 37 миллионов человек, которые должны себя одеть, обуть, накормить. А государство должно их поддержать. В том числе облегчая для этих людей налоговое бремя. И здесь позиция государства однозначна: ЛПХ не должны облагаться никакими новыми видами налогов, потому что это вид обеспечения своих семей продовольствием со своих подворий», — сказал Алексей Кондратенко.

Среди положительных сторон ЛПХ законодатель назвал производство органической продукции, выращивание редких растений и животных, сохранение биоразнообразия в сельском хозяйстве. «Личное подсобное хозяйство – это гарантия жизнеспособности деревни, сохранение сельского образа жизни, сельской культуры, социального контроля над огромными сельскими территориями. Наконец, это школы трудового воспитания, социализации, профориентации для наших детей. Важно все – и агрохолдинги, и хозяйства граждан, у людей должен быть выбор», — подчеркнул Алексей Кондратенко.

По итогам заседания Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» в части установления максимального количества сельскохозяйственных животных, пчел и птиц, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, которые одновременно могут находиться в одном хозяйстве, как установлено статьей 4 указанного закона в отношении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. Предлагается также в части учета личных подсобных хозяйств установить обязанность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, ежегодно предоставлять в органы местного самоуправления поселений и городских округов основные сведения для ведения похозяйственных книг, определенных статьей 8 указанного закона.

Участники заседания предложили Министерству сельского хозяйства РФ принять необходимые меры по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий», а также рассмотреть вопрос создания банка данных лучших проектов по развитию сельских территорий субъектов Российской Федерации и дальнейшей популяризации в средствах массовой информации.

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано завершить разработку и утверждение государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», предусмотрев принцип преемственности и возможности сопоставления показателей на период 2020-2025 годов и усилить контроль за своевременным вводом в эксплуатацию незавершенного строительства объектов социальной сферы.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, члены Комитета СФ Елена Зленко, Алексей Кондратенко, Иван Кулабухов, Вадим Николаев, Виктор Новожилов, Геннадий Орденов, депутаты Государственной Думы, первый заместитель Губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, представители Министерства сельского хозяйства РФ, органов исполнительной и законодательной власти, муниципальных образований Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, бизнес-сообщества, эксперты.