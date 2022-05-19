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Инициатива создания движения «Большая перемена» исходит от самих ребят

Автор:
Пионерия

Ключевая цель законопроекта об учреждении Российского  детей и молодежи «Большая перемена» заключается в расширении возможностей для развития и роста каждого ребенка. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, которая выступила одним из соавторов законодательной инициативы.

Сенатор напомнила, что впервые с  идеей  создания «детского движения»  выступила  на заседании Наблюдательного Совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» участница проекта Росмолодёжи «Большая Перемена» 12-летняя Диана Красовская из Севастополя. Ее поддержал Президент России Владимир Путин, отметив, что государство готово оказать помощь в реализации этой инициативы.

«В нашей стране — 18 миллионов детей, но только каждый шестой из них участвует в каких-то общественных движениях или организациях, где детям помогают раскрыть их способности, принять участие в интересных для них проектах, реализовать или освоить новые для себя социальные роли. Принимая документ о создании детского движения под условным названием «Большая перемена», мы, по сути, создаем новый общественный институт, который поможет «дотянуться» до каждого ребенка, дать ему все возможности для максимальной самореализации», — прокомментировала Галина Карелова.

Соучредителями движения выступят Российское движение школьников, АНО «Большая Перемена», детско-юношеское движение «Юнармия», ряд региональных детских движений и сообществ. При этом сенатор отметила, что все действующие детско-юношеские организации при желании могут войти в состав движения. В координации поддержки со стороны государства примут участие Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство спорта РФ и Министерство культуры РФ, а также практически все федеральные отраслевые ведомства.

По мнению вице-спикера СФ, создание движения – ещё один шаг в последовательной реализации поправки к Конституции России о детях как важнейшем приоритете государственной политики. Добровольность, равенство и учёт индивидуальных особенностей ребенка, — вот те принципы движения, которые будут закреплены в законе. Самое главное, что нужно понять при его реализации, — что никакого бюрократизма здесь быть не должно. Движение создается исключительно для детей и ради их успешного развития, считает сенатор.

«Мы все помним свое пионерское детство. В нем было много романтики, много радости. Новое движение в какой-то степени будет использовать этот опыт, но все же  в первую очередь будет опираться на традиции наставничества. Это также прописывает закон. Главная задача взрослых — поддержать непрерывность движения, создать  постоянно действующую систему, которая будет помогать детям развиваться и участвовать в общественной жизни. С этой целью предполагается активная поддержка проектной деятельности, в том числе расширение грантовой помощи проектов школьников, развитие детского туризма, волонтерской деятельности, творческих проектов и детских медиа при участии ведущих журналистских коллективов, где дети сами создают контент для сверстников», — сказала Галина Карелова.

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