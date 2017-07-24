Игорь Смыков награждён медалью Царственных Страстотерпцев

21 июля 2017 года Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вручил начальнику Войсковой Православной Миссии Игорю Евгеньевичу Смыкову медаль Царственных Страстотерпцев 2 степени, учреждённую Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви.

Игорь Смыков отметил, что ему особенно дорога эта награда, посвящённая памяти Святой Царской Семье, в уважительном отношении к Которой он был воспитан с детства.

Подвиг Святых Царственных Страстотерпцев есть подвиг мученичества и жертва Венценосной Семьи за Россию и Русский народ.

Прошедший 17 июля 2017 года в Екатеринбурге Царский Крестный ход, в котором приняло участие около 100 тысяч человек, и у Храма на Крови причастилось 7 тысяч человек, наглядно показал, что в народе ширится почитание подвига Святых Царственных Мучеников и достойной оценки периода истории нашего Отечества, когда Россией правил один из самых выдающихся Русских Царей — Св. Государь Император Николай Второй Александрович.

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Игорь Евгеньевич Смыков — советник Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.