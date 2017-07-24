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Игорь Смыков награждён медалью Царственных Страстотерпцев

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Июль 24
03:20 2017
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21 июля 2017 года Его Высокопреосвященство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вручил начальнику Войсковой Православной Миссии Игорю Евгеньевичу Смыкову медаль Царственных Страстотерпцев 2 степени, учреждённую Екатеринбургской митрополией Русской Православной Церкви.
Игорь Смыков отметил, что ему особенно дорога эта награда, посвящённая памяти Святой Царской Семье, в уважительном отношении к Которой он был воспитан с детства.
Подвиг Святых Царственных Страстотерпцев есть подвиг мученичества и жертва Венценосной Семьи за Россию и Русский народ.
Прошедший 17 июля 2017 года в Екатеринбурге Царский Крестный ход, в котором приняло участие около 100 тысяч человек, и у Храма на Крови причастилось 7 тысяч человек, наглядно показал, что в народе ширится почитание подвига Святых Царственных Мучеников и достойной оценки периода истории нашего Отечества, когда Россией правил один из самых выдающихся Русских Царей — Св. Государь Император Николай Второй Александрович.
Наша справка:
Игорь Евгеньевич Смыков — советник Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.
Сопровождает в региональных и международных поездках Чудотворную мироточивую икону Святого Царя-мученика Николая Второго. Советник руководства ряда российских благотворительных фондов. Политтехнолог и специалист по PR.
Участие в общественных организациях:
2009 г.- по н.в.- Президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа»
Общероссийская общественная организация «Федерация Союза Казаков»
Заместитель начальника Главного Управления, начальник Войсковой Православной Миссии (с 2001 по н. в.)
Наградной Комитет Международной награды общественного признания «Слава России», заместитель председателя Наградного Комитета (с 2006 по н. в.).
1994 г. — по н. в. Заместитель Председателя Правления Всероссийского Монархического Центра по общим вопросам и региональной политике.
Член Клуба православных предпринимателей.
Советник Атамана Уральского казачества.
Награжден ведомственными, церковными и общественными наградами России и других стран.
Инициатор и участник установления многих памятников Святым и Русским Императорам в России и Зарубежье.
Страны
Россия

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