Электромагнитная волна – источник силы движения в космосе

(Объяснение принципа работы двигателя EmDrive Р. Шойера).

Аннотация. Электромагнитная волна – есть источник силы движения в космосе.

Этим объясняется принцип работы двигателя EmDrive американского инженера Роджера Шойера. Электромагнитнаяволнавзаимодействуетсматериейкосмоса.

Американский инженер-электрик Роджер Шойер (Roger Shawyer) в 1999 г. изобрел принципиально новый двигательдля полетов ракет и спутников в космосе.Свой новый аппарат, напоминающий по внешнему виду «ведро» (см. картинку), работающий от излучения электромагнитных волн сверх высокой частоты он назвал – EmDrive (электромагнитный привод). Идею двигателя Р. Шойер запатентовал, её подхватили в мире и в 2010 году в Китае, а затем в США создали действующие модели.

В процессе испытаний было установлено, что двигатель EmDriveреально обладает тягой. По теоретическим расчетам ученых (пишет российская газета «Комсомольская правда» в номере № 104 от 13.09.2017 г.), оснащенный сверхпроводящими магнитами, он имеет перспективу и может развивать скорость до 30 000 км.в секунду.

Р. Шойер, повествуя о работе нового двигателя,ничего не сказал о принципе возникающей силы тяги. Отмечая преимущества, он акцентировал внимание на том, что двигатель не потребляет и не сжигает никакого топлива, и движется совсем в другую сторону, откуда в корпус двигателя подводится источник электромагнитных волн СВЧ.

Ученые-критики в словах Р. Шойера не увидели ничего кроме нарушения Третьего закон Ньютона, который гласит: «Взаимодействия двух тел друг на друга равны между собой и направлены в противоположные стороны».

На сегодняшний день учеными со всего мира о принципе работы двигателя EmDriveбыло высказано множество самых невероятных гипотез, начиная от категоричных утверждений – этого не может быть никогда, до сложных математических расчетов.В этой связи, как пошутил Альберт Эйнштейн: «С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я уже и сам больше не понимаю».))

Общая у гипотез ошибка в том, что они рассматривают двигатель отдельно от космоса. Не буду здесь их предположения перечислять, чтобы, повторяя, окончательно не сбить вас с толку и, чтобы не запутать дело (желающие могут найти в СМИ, высказанные предположения самостоятельно). Достаточно будет подвести итог, что ни одно из их предположение не объясняет — откуда у двигателя EmDrive берется сила тяги.

Здесь следует привести и другую мысль А. Эйнштейна: «Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла». – Надо посмотреть шире и вокруг.

По какому принципу и закону физики работает двигатель Р. Шойера?

В то время когда ученые пытались безуспешно найти объяснение принципа движения двигателя Р. Шойера – миллиарды живых существ на Земле этим принципом передвижения ежедневно пользуется уже на протяжении многих сотен миллионов лет.

Тяга у EmDrive, как уже установлено есть. Никаких известных законов физики он не нарушает, а, напротив, EmDrive двигается в соответствии с Третьим законом Ньютона.

Посмотрите, например, как перемещается рыба в воде. – Её хвост (плавники) воспроизводят в толще воды волновые колебания. Рыба движется вперёд, отталкиваясь хвостом от воды (усилия раскладываются на векторные составляющие). Также и крылья у птиц воспроизводят волновые колебания, отталкиваясь в движении от воздуха. И змея, двигаясь по земле, тоже повторяет своим телом волновое движение, отталкиваясь от земли. Наконец, вспомните себя — как и за счет чего вы в ластах отлично плывете в воде…

Материя, окружающая живое существо разная по плотности, а принцип везде один!

Почему волновое перемещение в природе не замечают ученые? — Они вязнут умом в детали, как страус, закопавшийся головой в песок, и потому не видят окружающего.

Очень точно эту ситуацию объяснил немецкий мыслитель и философ Артур Шопенгауэр:«Ученые – это те, кто начитался книг; но мыслители, гении, просветители мира и двигатели человечества это те, кто читал непосредственно в книге Вселенной».

По аналогии с движением живых существ на Земле- по Третьему закону Ньютона перемещается и аппарат Р. Шойера EmDrive.

Электромагнитные волны СВЧ двигателя – аналогично! воспроизводят функцию: хвоста у рыбы в воде, крыльев у птиц в воздухе и извивающегося тела у змеи на земле.

Для такого вывода необходимо одно условие, что — космос не пустая среда.

«Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию(что космос есть пустота – прим. автора); но достаточно одного эксперимента, чтобы её опровергнуть», — Альберт Эйнштейн.

Таким экспериментальным инструментом опровержения теории космической пустоты межзвездного пространства и служит принцип движения двигателя EmDrive — от силы тяги электромагнитных волн СВЧ, отталкивающихся от материи поля в космосе.

Если от Солнца исходит свет (электромагнитное излучение), если известно, что этот свет приходит и давит на Землю, то значит — та же самая материя излучения будет и между нашими планетами в космосе. Что на концах, то и в середине. Иначе не возможно.

Космос – огромное в «состоянии поля» количество частиц, как «космический бульон», наполненный излучениями от миллиардов звезд и составляет основную массу Вселенной. «Темная» материя – т.е. невидимая и неизученная человеком полевая материя частиц Космоса. (См. картинку — шкала электромагнитных волн)

Двигатель инженера Р. Шойера EmDriveв настоящем виде (по причине отсутствия ранее объяснения принципа его движения) – несовершенная конструкция. Его можно сравнить — с «рыбой без головы, но с двумя противоположно направленными хвостами, передвигающийся в сторону действия усилия от большего хвоста». В результате сложения действия разнонаправленных сил от электромагнитных волн у него очень малая тяга.

Используя объяснение принципа движения, изложенное выше, можно провести усовершенствование двигателя EmDrive, и тогда он будет действительно развивать большую тягу, иметь скорость соразмерную скорости света (электромагнитных волн). Делать повороты под углом 90 – 180 градусов (подобно наблюдениям траектории и скорости перемещений неземных космических объектов). Употребив названный принцип силы тяги от электромагнитных волн — двигаться в воздухе и толще воды на Земле.

Что именно для этого следует сделать? – Это уже другая тема, которая выходит за рамки объяснения принципа движения EmDrive от электромагнитных волн СВЧ в насыщенной излучениями космической среде.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда