Британия ввела новые санкции против России и Беларуси

Британское правительство объявило о новых санкциях против России и Беларуси, которые коснутся сферы торговли на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов (≈2,1 млрд долларов США).

В частности, это резкое повышение тарифов на российский импорт на сумму 1,4 млрд фунтов (≈1,73 млрд долларов США), в том числе на платину и палладий, ведущим производителем которых является РФ. Размер пошлины составит 35%.

Запрет на экспорт распространяется на товары на сумму более 250 млн фунтов стерлингов (≈309 млн долларов США) в секторах российской экономики, которая больше всего зависит от британской стороны, включая химикаты, пластмассу, резину и некоторое оборудование.

В соответствии с последним пакетом санкций общая стоимость продукции, подпадающей под полные или частичные импортные и экспортные ограничения с момента начала войны в Украине, составляет более 4 млрд фунтов стерлингов (почти 5 млрд долларов США).