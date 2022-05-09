Экономика

Британия ввела новые санкции против России и Беларуси

Автор:
санкции

Британское правительство объявило о новых санкциях против России и Беларуси, которые коснутся сферы торговли на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов (≈2,1 млрд долларов США).

В частности, это резкое повышение тарифов на российский импорт на сумму 1,4 млрд фунтов (≈1,73 млрд долларов США), в том числе на платину и палладий, ведущим производителем которых является РФ. Размер пошлины составит 35%.

Запрет на экспорт распространяется на товары на сумму более 250 млн фунтов стерлингов (≈309 млн долларов США) в секторах российской экономики, которая больше всего зависит от британской стороны, включая химикаты, пластмассу, резину и некоторое оборудование.

В соответствии с последним пакетом санкций общая стоимость продукции, подпадающей под полные или частичные импортные и экспортные ограничения с момента начала войны в Украине, составляет более 4 млрд фунтов стерлингов (почти 5 млрд долларов США).

СтраныБелоруссия Великобритания Россия
Предыдущая статьяБрифинг Минобороны России на вечер 8 мая
Следующая статьяСводка по преступлениям киевского режима и ВСУ от 8 мая 2022 г.

Ещё похожие новости

Страховое сообщество отвечает на вызовы времени антикризисными мерами

Экономика
Страховое сообщество отвечает на вызовы времени антикризисными мерами в сегменте ОСАГО В ответ на сложную экономическую ситуацию, вызванную нестабильным курсом валют в марте-апреле и многочисленными...
Узнать больше

Владимир Путин: Антироссийские санкции ударили по странам Запада

Экономика
Антироссийские санкции ударили по странам Запада и открыли для России новые возможности, заявил президент России Владимир Путин: «Отказ ряда стран от нормального сотрудничества, в том...
Узнать больше

Прогнозы ЦБ о инфляции и росте ВВП России

Экономика
Центробанк России сообщил, что годовая инфляция в России составит 18-23%, но при этом снизил ключевую ставку с 17% до 14%. ЦБ в своем релизе озвучил...
Узнать больше

Главные новости за 29 апреля

Экономика
Главные новости России за 29 апреля: Россия предупредит иностранных партнеров в случае выхода из проекта МКС за год до этого — глава Роскосмоса Дмитрий...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.