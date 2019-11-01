AR-технологии на службе производства

Инновационные AR-очки сделают работу на промышленных предприятиях более эффективной и быстрой. Гаджет, позволяющий сотрудникам собирать сложные узлы и агрегаты без использования бумажных инструкций, разработала японская компания KONICA MINOLTA.

Очки, которые весят всего 35 грамм (как и обычные очки) и представляют собой тонкий обруч с размещенной перед правым глазом линзой-панелью были презентованы на Russia Tech Week 2019. Новинку уже примерили журналисты сайта о виртуальной реальности VRgal – именно они в новостном материале поделились подробностями.

Умные очки для облуживания и производства получили название AIR Lens. Оборудование состоит из непосредственно носимых очков и веб-платформы для управления контентом. Очки пропускают порядка 80% света и не мешают обзору, кроме того, не смотря на небольшой размер панели обеспечивают высокое качество картинки с разрешением 1280 Х 720. Положение линзы и компонентов очков регулируется, в зависимости от пожеланий пользователя, а время работы гаджета составляет почти 7 часов – полный рабочий день. Задача очков состоит в том, чтобы во время работы транслировать инструкции на линзу, избавляя сотрудника от необходимости постоянно обращаться к бумажным носителям. Линза позволяет настраивать интерфейс в удобном пользователю формате.

Некоторые компании уже используют оборудование KONICA MINOLTA в пилотных проектах совместно с разработчиками. В частности, речь идет о компаниях Siemens и Honeywell. Чешский филиал компании Siemens использует очки при производстве паровых турбин по индивидуальным и стандартным проектам. Очки позволили оцифровать бумажную техническую документацию и сделать ее использование более простым и удобным. Как следствие, ускорился процесс сборки компонентов, а время сборки сократилось почти на 50%. При этом, куратор стал тратить на обучение сборщиков в среднем на 89% меньше времени чем раньше.

Похожих результатов достигли и в Honeywell – пилотный проект с AIR Lens позволил сократить ошибки сотрудников на 50% а время обучения персонала – на 20%.

Это отличная возможность для производственных предприятий экономить значительное время и средства, а также — отслеживать динамику выполнения работ, собирать статистику и анализировать данные для оптимизации работы.