Духовная жизнь

6 мая Православная церковь чтит память Святого Георгия Победоносца

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Георгий Победоносец

6 мая Православная церковь чтит память Святого Георгия Победоносца. Его считали покровителем полей и огородов. В этот день крестьяне освящали будущие всходы. На Руси почитание Георгия Победоносца приобрело особое значение. Сидящий верхом на коне и поражающий змия он запечатлен в центре герба Российского государства. В России считается покровителя Русской армии, русского воинства. Этот день особо почитали в Русской императорской армии, Белых армиях, а также и сейчас традиция возрождается в Российской Армии.

Георгий Победоносец

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился Георгий в городе Бейруте (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри.

Святой мученик все терпеливо переносил с молитвой на устах. В конце концов, император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 году.

С давних пор Георгий почитался у многих народов. Праздник в честь святого пользовался уважением во всех славянских землях и сопровождался множеством обрядов, в которых Георгий является покровителем земледелия и скотоводства.

 

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