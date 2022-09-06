Зима приближается, война кажется долгой: во сколько нам обходится свобода Украины?

Такой была тема эфира на немецком политическом ток-шоу “Hart Aber Fair”. В обсуждении приняли участие немецкие эксперты и экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.

С точки зрения вице-председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганга Кубицки, если бы ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток — 2” был осуществлен, это не изменило бы ненадежное поведение РФ в сфере газоснабжения, и вдобавок создало предпосылки для новых угроз.

Ральф Стегнер из социал-демократической партии Германии выразил обеспокоенность перспективами долгой войны, и посоветовал Украине найти “дискретные пути”, чтобы сделать переговоры возможными.

Мельник же ответил на это сарказмом, и посоветовал Стегнеру присоединиться к другим немецким политикам, увлеченным диалогом с Москвой.

В апреле подобные темы на немецком телевидении были бы вообще невозможны. Налицо типичная технология «окон Овертона» – немыслимое становится радикальным, затем обсуждаемым. Европейские элиты готовят общественное мнение к тому чтобы «соскочить» с украинской темы.