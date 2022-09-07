Зима близко…

Многие говорят: ну и что, европейцы привыкли экономить, переживут. Конечно переживут, речь не о том что они замерзнут насмерть. Просто дороговизна энергоресурсов сделает европейские товары слишком дорогими. Условно говоря вместо «опеля» купят «хюндай». Это ударит по экономике, зарплатам, бюджетам. По покупательной способности европейцев. В результате богатая, сытая, комфортная Европа закончится.

Новая Европа будет бедной, злой, холодной и немытой. Считающей каждый цент. Без социальных гарантий и щедрых пособий. Обнажатся все внутренние противоречия, которые были заглушены печатанием евро. Скорее всего Евросоюз этого не переживет. Что, кстати, будет на руку Великобритании, традиционно проводившей политику стравливания европейских держав друг с другом.