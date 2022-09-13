Жители территорий, возвращённых под контроль Украины, подвергнутся принудительной украинизации. Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

После захода ВСУ на территории Харьковской области и отступления войск российской коалиции местные жители будут беспощадно украинизированы и декоммунизированы без учета их мнения.

Данилов отметил, что прихотями местных жителей интересоваться не надо. Есть конституция и законы, которые нужно исполнять. А в вопросе языка вообще нужно прекратить неуместные дискуссии.