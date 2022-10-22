Ждать ли новой эскалации в начале ноября в Сербии?

В начале ноября в Косово и Метохии возможно новое обострение и без того непростой обстановки. С 1 числа все автомобили жителей самопровозглашенной республики, не оформленные по косовскому образцу, будут объявлены вне закона.

▪️ При въезде в Косово и Метохию водители из Сербии были вынуждены заклеивать сербскую государственную символику, а косовские албанцы, путешествующие в центральную Сербию – скрывать герб самопровозглашенной республики.

Однако 1 сентября был принят указ об изменении данных правил. На перерегистрацию всех государственных номеров косовским сербам было дано два месяца, но делать это они не спешили. Скорее наоборот, демонстративно отказывались: в регистрационных центрах почти никто так и не появился.

Более того, на территории края была запущена кампания с призывом «не предавать» Косово и Метохию, сохранить сербские номерные знаки и не поддаваться на провокации.

В результате, к исходу октября переоформлены не более двух десятков машин. Всем, кто отказался выполнять требования, грозит административное наказание в виде штрафов в несколько тысяч евро.

▪️ Тем временем контингент НАТО в Косово и Метохии постепенно расширяется под предлогом проведения учений. Недавно он был усилен за счет британских солдат и военнослужащих из Финляндии.

Свои силы на административной линии наращивают и косовские силовики. В прошлом месяце они начали патрулировать спорное водохранилище Газиводе, откровенно нарушая Брюссельские договоренности.

🔻В связи с вероятностью новой эскалации, несколько западных стран уже призвали власти самопровозглашенной республики Косово продлить срок для замены номеров на десять месяцев. В сентябре по «просьбе» американского посольства подобное решение уже было принято.

Однако согласия на то, чтобы отложить введение наказания за перерегистрацию номеров cербского образца еще раз, в Приштине пока не дали. А учитывая растущий аппетит и требования косовских чиновников на переговорах в Брюсселе, вполне может оказаться, что и не дадут.