Информация ряда СМИ о якобы большом количестве жалоб на некачественный ремонт по ОСАГО не соответствует действительности. Напротив, жалобы на качество ремонта по ОСАГО, в том числе на качество использованных запчастей, встречаются крайне редко, сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов со ссылкой на статистику по жалобам, поступающим “Синим ведеркам” от автовладельцев.

«Это буквально единичные случаи, при том, что в Москве в день случается около 1000 мелких аварий. Если говорить про жалобы на ремонт из регионов, то они и вовсе отсутствуют. Я не исключаю, что некоторые сервисы могут выполнять ремонт с определенными дефектами. Однако по договорам со страховыми компаниями СТО несёт полную ответственность за качество выполнения ремонта и, если к ремонту есть претензии, СТО обязаны их устранить за свой счёт и, что очень важно, выплачивают за это страховой компании штраф», — пояснил Петр Шкуматов.

Он подчеркнул, что, помимо больших неустоек за некачественный ремонт, со СТО, допускающей большое количество дефектов в ремонте, расторгнут договоры страховые компании. Это приведет к потере клиентов СТО и нанесет серьезный удар по ее репутации. “Поэтому многие автовладельцы, наоборот, просят страховые компании выдать направление на ремонт по той причине, что сервисы относятся к таким автомобилям, поступившим по направлению от страховой компании, очень щепетильно”, — отметил Петр Шкуматов.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в январе-феврале 2020 года средняя выплата по ОСАГО выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост средней выплаты отмечен в 67 регионах РФ, в которых проживают 84% всех автовладельцев.

Как отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, выплаты по ОСАГО осуществляются в соответствии с данными справочников запчастей, разрабатываемыми РСА и обязательными для всех страховых компаний. Справочники актуализируются раз в полгода. Так, после их актуализации 1 декабря 2019 года стоимость «корзины часто бьющихся запчастей», рассчитываемая по справочникам, выросла по сравнению с предыдущей версией справочников на 9,9%. “Мы видим, что в январе-феврале этого года средняя выплата по ОСАГО практически догнала среднюю выплату по каско — добровольному страхованию, стоимость которого чуть ли не в 10 раз выше стоимости полиса ОСАГО. Это само по себе также свидетельствует о том, что данные справочников вполне “в рынке”, — сказал Евгений Уфимцев.