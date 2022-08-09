Зеленскому намекают – хозяева им недовольны

Немецкая газета Die Welt выпустила материал, критикующий Зеленского. Авторы статьи “Секретные сделки президента Зеленского” вспомнили несколько резонансных скандалов с участием украинского президента:

▪️”Закон об олигархах”. Журналисты отмечают, что законопроект раскритиковал экс-президент Порошенко, по мнению которого предназначение закона заключалось лишь в том, чтобы получить контроль над СМИ.

▪️Нападение на советника Зеленского Шефира. “Виновных так и не нашли” Однако в течение двух недель о нападении забывают, и Украина говорит совсем о другом: о честности президента Зеленского”, — говорится в статье.

▪️Также упоминается отмененная премьера фильма “Офшор-95” в театре “Маленькая Опера” в Киеве. Документальная картина основана на “досье Пандоры” — документах с данными об офшорных счетах государственных чиновников по всему миру. “Премьера отменяется в последний момент. За несколько часов до этого журналистам позвонил директор театра и сказал: “Фильм о президенте показывать не будем”, — отмечают авторы материала.

▪️Журналисты упоминают и сами офшорные счета Зеленского, а также его возможную причастность к отмыванию денег “Приватбанка”, принадлежавшего украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

В последние дни в западных СМИ кучно пошли негативные материалы о киевском режиме. Сначала доклад Amnesty International о военных преступлениях ВСУ. Фильм CBS News о расхищении оружия, полученного Украиной. Теперь статья в Die Welt. Явно Зеленским недовольны. Вполне возможно так его склоняют начать давно обещанное наступление. Бенефициарам войны на Украине нужны результаты, победы ВСУ. Поддержка Киева обходится всё дороже. Украинским властям намекают – деньги нужно отрабатывать.