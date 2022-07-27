Зеленский: Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение трёх-шести недель

Зеленский считает, что Украина должна вернуть захваченные Россией территории в течение трёх-шести недель

Об этом пишет Politico со ссылкой на руководителя комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адама Смита

Смит, который недавно побывал в Киеве заявил, что по мнению президента Украины это должно произойти в ближайшие 3-6 недель. Зеленский подчеркивает, что временное окно для проведения такого контрнаступления узкое из-за усиления позиций россиян

Как рассказал порталу политик-демократ, Зеленский и другие представители правительства заявили конгрессменам, что хотят заключить мир с Россией, но после освобождения территорий, особенно на юге страны.