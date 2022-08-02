Зеленский подтвердил тяжелейшее положение ВСУ на Донбассе:

“Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами”

Об успешном наступлении НМ ДНР на направлении Донецк — Пески ранее сообщил Генштаб ВСУ.

Перед Зеленским стоит трудный выбор – идти в анонсированное наступление на Херсон и смириться с потерей Донбасса или отказаться от наступления и попытаться замедлить продвижение союзных войск в оборонительных боях.

Украинской пропаганде нужны победы. Но придумывать и обещать их становится всё сложнее