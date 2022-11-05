Зазеркалье

Украина существует в перевёрнутом мире, где парадоксальным образом оказывается хорошей идеей использовать население в качестве “живого щита”, где города обстреливаются с большей интенсивностью, нежели позиции противника, и где даже угроза уничтожения электроснабжения не ведет к катастрофе.

Впрочем, тут вообще никакие угрозы не работают: даже гипотетическое применение ядерного оружия для украинского виртуального государства неопасно. И единственное, чего оно еще может опасаться – так это разрушения информационной структуры – проще говоря, исчезновения на территории Украины интернета и телевидения.

Стругацкие были бы поражены – их фантазия про башни Острова реализованы.

Украина может – при определенном стечении обстоятельств – стать “первым в истории чисто кибернетическим государством”. Ну да: украинского президента давно уже “оцифровали”, и ничто не мешает использовать вместо него “чисто цифровую модель”. То же самое, думаю, можно сказать и про других госчиновников, военных и прочих чинов. Ну, а создать нейросеть, способную имитировать их поведение, думаю, так же вполне возможно.

Так что если эта “волынка” продлиться лет десять, думаю, мы еще можем увидеть реальную страну, управляемую напрямую компьютерами. Такой вот “Скайнет на минималках” – без боевых роботов, вместо которых будут, разумеется, использовать “белковых тварей”. Благо они – как уже неоднократно сказано было – с каждым днем стоят все меньше.