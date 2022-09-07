Заявления Владимира Путина на заседании ВЭФ:

🔸Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру;

🔸Западные страны пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их;

🔸Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах;

🔸Не исключено, что нишу пострадавшего из-за санкций европейского бизнеса в мире займут американцы;

🔸Доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено, даже союзники США снижают долларовые резервы;

🔸Если в 2019 году, по данным ООН, 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, то сейчас их уже 345 млн человек