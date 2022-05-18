Заявления Национального центра управления обороной РФ

Главное из заявления начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева:
— ВСУ готовят провокацию по бучинскому сценарию в донецкой Константиновке;
— ВСУ используют медучреждения для развертывания своих боевых позиций;
— Жители ДНР и Харьковской области получили в среду 245 тонн гуманитарной помощи;
— За сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в РФ эвакуированы более 17,2 тыс. человек;
— Свыше 100 обращений с просьбами об эвакуации с Украины поступили в Россию за сутки;
— ВСУ оборудовали на подступах к поликлинике Краматорска огневые точки;
— Саперы РФ за сутки обезвредили почти 4 тыс. взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.