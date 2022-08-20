Горячие точки

Заявление Минобороны РФ о Запорожской области

Автор:

Заявление Минобороны РФ:

  • Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления;
  • Режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических отравляющих веществ против российских военных;
  • Против ВС РФ в Запорожской области был применен ботулотоксин типа “В”;
  • Российские военные медики подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных военнослужащих;
  • Россия направит в ОЗХО доказательства химического терроризма киевского режима;
  • Проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы ВГА Херсонской области Сальдо.
СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяПрощай, доллар! Здравствуй, юань?
Следующая статьяИз Британии и США появились заявления о вступлении НАТО в войну на Украине

Ещё похожие новости

© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.