Защита прав граждан, проживающих на территориях нацпарков, при защите экосистем

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков».

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев провел Парламентские слушания на тему «О мерах по обеспечению прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков».

«Данная тема становится все более актуальной и затрагивает многие регионы нашей страны», — отметил Юрий Воробьев.

По его словам, особую категорию охраняемых объектов составляют национальные парки, которых в нашей стране насчитывается пятьдесят шесть. «Сбережение их уникальных природных ландшафтов и объектов историко-культурного значения является важной задачей, на выполнение которой направлено российское природоохранное законодательство. В то же время, федеральный статус земель национальных парков и действующий в них жесткий правовой режим приводят к существенному ограничению прав граждан, проживающих в границах данных территорий».

Юрий Воробьев сообщил, что в настоящее время в границах двадцати трех национальных парков функционируют порядка семисот населенных пунктов различных уровней. При этом региональные власти и органы местного самоуправления отмечают постоянные трудности, связанные с развитием и функционированием данных территорий, реализацией экономических программ и мер поддержки населения.

«Возникает необходимость корректировки природоохранного законодательства, направленного на совершенствование вопросов проживания граждан и осуществление ими хозяйственной деятельности в границах особо охраняемых территорий».

По мнению Юрия Воробьева, необходимо создать такие условия, при которых в каждом конкретном случае можно было бы решать вопросы сохранения прав граждан, обеспечив при этом защиту экосистемы.

Юрий Воробьев отметил, что попытки законодательного решения имеющихся проблем предпринимались неоднократно в разное время. Так, Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию подготовил проект Федерального закона, направленного на обеспечение прав жителей населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков. За него выступили регионы. Напротив, рядом федеральных органов законопроект не был поддержан.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров напомнил, что суть законопроекта заключается в том, что изменения границ национальных парков допускается в случае исключения из их состава земельных участков, расположенных в фактических границах поселений, на дату издания соответствующего Федерального закона и при условии одновременного расширения территорий указанных национальных парков путем включения в их состав других систем земельных участков и водных объектов. Изменение границ национальных парков возможно только в случае если данное исключение не влечет за собой угрозу для сохранения природных ландшафтов и биологического разнообразия.

Также, по словам Алексея Майорова, предусматривалось обязательное условие для сохранения границ национальных парков: наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы и учет результатов публичных слушаний по проекту такого изменения. В проекте закона предусмотрено, что изменения осуществляются решением Правительства РФ.

«С учетом изложенного представляется целесообразным дальнейшее развитие законодательства в данной сфере путем дополнительной регламентации использования земель в границах которых расположены населенные пункты, а также прав и обязанностей граждан, проживающих на территориях национальных парков», — считает законодатель.

Таким образом, к настоящему времени в соответствии с позицией органов федеральной власти, регионов и представителей экспертного сообщества определены два основных варианта решения вопроса. Первый – прописан в законопроекте. Второй подход предполагает сохранить населенные пункты в границах национальных парков, сняв ряд ограничений по использованию их земель. Его поддерживают профильные федеральные ведомства, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

При этом при принятии тех или иных решений необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого национального парка.

В ходе парламентских слушаний по данной проблематике, представители органов государственной и региональной власти, экологи, представители общественных организаций обменялись мнениями и выработали рекомендации, которые, после доработки, будут направлены в профильные министерства и ведомства.

Правительству РФ рекомендовано сформировать межведомственную рабочую группу с участием Совета Федерации, Государственной Думы, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ и представителей субъектов РФ по совершенствованию законодательства в сфере организации и функционирования национальных парков, обеспечения прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.