Законопроект о кредитных каникулах для участников СВО

Сенаторы вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции

Авторы документа – А. Турчак, Н. Журавлев, А. Клишас, И. Рукавишникова, депутаты Государственной Думы

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, сенаторы РФ Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова вносят законопроект о кредитных каникулах для участников специальной военной операции.

Как пояснил Николай Журавлев, проект федерального закона «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или проходящими военную службу в ВС РФ по контракту, а также лицами, находящимися на иждивении у указанных лиц» разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.

По словам сенатора, законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода.

Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем.

Николай Журавлев отметил, что предполагается также прекращение обязательств как по кредитным договорам военнослужащего, так и по кредитным договорам лиц, находящихся у него на иждивении, в случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или в результате увечья.