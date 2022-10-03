Профильный Комитет СФ подержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ или по контракту, а также лицами, находящимися на их иждивении.

Провел заседание председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов.

Соавторы документа – первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, сенаторы РФ Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.

Документ представил заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев.

Призванным по мобилизации военнослужащим будут предоставлены кредитные каникулы на период военной службы или же предложен вариант уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок. Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет погашение его кредита.

Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели.

Закон разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.

Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней. В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней, льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем.

Также Комитет СФ рассмотрел вопрос о сбалансированности региональных бюджетов на примере Омской области в рамках проходящих в палате Дней региона. На рассмотрении вопроса присутствовали представители федеральных органов государственной власти и органов власти Омской области.

С докладом выступил министр финансов Омской области Вадим Чеченко. Он проинформировал о структуре регионального бюджета, темпах роста налоговых и неналоговых доходов. «Проблемы обеспечения сбалансированности и финансовой самодостаточности региона связаны со спецификой экономики региона и накопленным за предыдущий период багажом недофинансирования и долговых обязательств. В текущем году, в условиях кардинальных изменений на финансовом рынке, наш регион справился с долговыми обязательствами благодаря федеральной программе замещения коммерческих кредитов бюджетными, получив 14 миллиардов рублей на погашение заимствований. Это позволило нивелировать риски неисполнения долговых обязательств и сэкономить на оплате процентов более миллиарда рублей. В то же время, несмотря на серьезный промышленный потенциал, регион на протяжении ряда лет отстает от среднероссийских темпов роста налоговых и неналоговых доходов».

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения для включения в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Омской области». В частности, сенаторы предлагают Правительству РФ проработать возможности совершенствования механизма исчисления уплаты налога на прибыль организаций налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения. Сенаторы предлагают уточнить критерии, применяемые при распределении доли прибыли, подлежащей зачислению в бюджеты регионов.

Рекомендуется рассмотреть возможность внесения изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Необходимо учитывать особенности регионов, в которых поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет не превышает 50 процентов суммы налоговых доходов, собранных на их территории.

Также Комитет СФ рекомендует рассмотреть возможность увеличения общих объемов дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели.

При предоставлении регионам целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета предлагается рассматривать возможность софинансирования расходных обязательств в рамках национальных проектов с учетом всех обоснованных затрат и в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств, установленным Правительством РФ.

Анатолий Артамонов отметил, что три региона – Омская, Томская и Астраханская области, социально-экономическое развитие которых было рассмотрено в последнее время в Совете Федерации – нуждаются в кардинальном улучшении бюджетной обеспеченности «Нужно найти подходы, которые бы не допускали в будущем неоправданного появления таких ситуаций в регионах, и как можно быстрее вывести эти регионы на уровень реальной самодостаточности, который позволял бы им жить по их средствам так, как они их зарабатывают».

Сенатор предложил создать рабочую группу для подготовки соответствующих предложений.