Закон и беззаконие

Задержан гражданин РФ с наркотическим средством в особо крупном размере

Автор: ИА “Русские Новости”
наркотики

В городе Сочи в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни, был задержан ранее неоднократно судимый за хранение наркотических средств 41-летний местный житель.

По результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что из Бельгии пересылаются подконтрольные вещества.Установлено, что в международном экспресс-курьерском отправлении, адресованном жителю города Сочи, находилось наркотическое средство – бупренорфин (в особо крупном размере – 19,5 грамма), которое было приобретено для личного потребления, — сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

По факту обнаружения в международном экспресс-курьерском отправлении наркотического средства бупренорфин было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в особо крупном размере).

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