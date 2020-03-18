Задержан гражданин РФ с наркотическим средством в особо крупном размере

В городе Сочи в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни, был задержан ранее неоднократно судимый за хранение наркотических средств 41-летний местный житель.

По результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что из Бельгии пересылаются подконтрольные вещества.Установлено, что в международном экспресс-курьерском отправлении, адресованном жителю города Сочи, находилось наркотическое средство – бупренорфин (в особо крупном размере – 19,5 грамма), которое было приобретено для личного потребления, — сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

По факту обнаружения в международном экспресс-курьерском отправлении наркотического средства бупренорфин было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в особо крупном размере).