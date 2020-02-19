Зачем Правительство РФ хочет купить Сбербанк

Некоторые эксперты российских экономических СМИ, путаются в догадках — зачем Центральный Банк РФ продает Правительству РФ контрольный пакет акции Сбербанка (50% плюс одна голосующая акция).

Давайтеспросим себя –зачем вообще что-либо покупают? – Чтобы пользоваться.

Правительству РФ с самого начала «на заре перестройки» нужен был свой банк.

Сегодня Сбербанк Правительству РФ в оперативном управлении не подчиняется, а между тем у Правительства РФ есть финансовые вопросы взаимоотношений с другими странами и регионами, которые ему удобно было бы решать, имея свой банк. — Пожалуй, это основная причина почему Правительство РФ берёт себе Сбербанк, то есть в «онлайн» управление для решения своих задач.

Кроме этого есть встречные финансовые интересы и у регионов России.

Например, региональные правительства занимали кредиты в коммерческих банках под высокие проценты, загоняя свой местный бюджет в непосильные долги. В то время, когда они бы могли с разрешения Правительства РФ гарантированно использовать ресурсы Сбербанка под умеренные проценты или вообще с нулевым процентом.

Региональные власти, получая средства из федерального бюджета на свои нужды, случалось в ущерб делу размещали их, «прокучивая» в коммерческих банках.

Регионы, имея расчетные счета в правительственном банке, могли бы без потерь средств (как это не раз было в коммерческих банках) осуществлять свою деятельность.

Сбербанк в настоящем виде не устраивает ни Правительство РФ, ни население.

Сбербанк монополист в банковской сфере на территории России и пользуется этим положением не в интересах народа. В Сбербанке низкие проценты по вкладам, высокие проценты по кредитам, высокие комиссии за переводы и услуги, высокие комиссии за коммунальные платежи (банк умудряется брать комиссии за оплату на расчетный счёт в своём банке больше чем сумма платежа по счету). И население вынуждено такие высокие комиссии платить, потому какслучается, что другой возможности оплатыу людей нет.

Сбербанк ликвидировал свои отделения в сельской местности. В результате в поселках, где раньше в СССР были сберкассы, сейчас нет ни банков ни даже банкоматов.

Таким образом, Сбербанк, имея монопольное положение, будучи в основном государственным не отвечает в полной мере интересам Правительства РФ и народа.

Что касается самой покупки.

Согласно Закона №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке РФ (Банке России)

Ст. 8 Уменьшение или отчуждение доли участия БР в уставном капитале Сбербанка, приводящее к сокращению указанной доли до уровня менее 50% плюс одна голосующая акция, осуществляется на основании федерального закона.

По этой причине 17.02.2020 г. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выкупе у Банка России пакета акций Сбербанка в рамках размещения средств ФНБ (Фонда национального благосостояния). Рыночная стоимость пакета акций оценивается в сумму 2,5 – 2,8 триллиона рублей.

Правительство РФ может по решению Госдумы РФ разместить средства ФНБ в акциях Сбербанка, но может этого и не делать, получив акции в управление безвозмездно.

Так как пакет акций Сбербанка это государственная собственность и Государственная Дума РФ,принимая Закон о продаже (или передаче) акций Сбербанка, может передать акции Правительству РФ за любую сумму или бесплатно.

Решение о безвозмездной передаче государственных акций в управление может принять и Президент РФ, которому отводится главная роль в вопросах управления государственной собственностью.

После передачи Правительству РФ контрольного пакета акций Сбербанка не исключена смена руководства Сбербанка и изменение некоторых функций банка под задачи Правительства РФ и, возможно (в том числе и с подсказки предложений в СМИ), будут учтены интересы населения, хотя бы в вопросах отмены комиссионных сборов за коммунальные платежи и возвращение государственных отделений банка в сельскую местность.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда

19.02.2029 г.