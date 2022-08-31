Горячие точки

Зачем киевскому режиму нужно наступление именно сейчас?

Автор: Максим Сливко
Украина-США

За последние сутки много говорится о начавшемся контрнаступлении ВСУ на Херсон. Информация противоречивая, но судя по молчанию украинского Генштаба, заметных успехов пока добиться не удалось. Обращает на себя внимание другое: попытки наступления совпали по времени со встречей министров обороны Евросоюза в Праге, на которой о боевых действиях и запросах Киева по новым вооружениям отчитается министр обороны Украины Алексей Резников.

По информации украинских тг-каналов, также требовал немедленного наступления и Борис Джонсон во время недавнего визита в Киев. Он объяснял это тем, что без активных действий ВСУ будет сложно убедить европейских союзников продолжить оказание помощи.

Кроме того, 8 сентября в Германии на авиабазе Рамштайн по инициативе шефа Пентагона Ллойда Остина состоится новая встреча стран, поддерживающих Украину. Как говорится, совпадение?…

Киевским властям нужно срочно показать результат заказчикам и спонсорам войны. Для этого нужно не медийное, а настоящее наступление с отбитыми населёнными пунктами. Успех наступления определит объем военной и финансовой помощи Запада на ближайшие месяцы. Учитывая что Украина зависит от этой помощи чуть более чем полностью, за ценой режим Зеленского не постоит. Возможные потери украинские власти не смущают. Поэтому с большой вероятностью в ближайшие дни в знойных степях Херсонщины можно ожидать кровавую мясорубку. Скорее всего результат этих боев определит исход военной компании 2022 года.

СтраныРоссия Украина
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