Зачем англосаксы подталкивают Киев к провокации на Запорожской АЭС?

Причин может быть несколько:

В США и Великобритании отметили что уровень поддержки Украины в ЕС снижается. Громкая провокация позволит вернуть конфликт в фокус внимания и выбить для Киева дополнительные деньги и оружие из жадных европейцев.

Адам Кизингер – лоббист американского ВПК. Автор законопроекта о выделении денег на подготовку украинских пилотов для полетов на F-15 и F-16. После масштабной аварии на АЭС Украина может получить самолеты и ПВО. Кстати, американцы уже намекали что «нужно дать украинцам вооружения, которые переломят ситуацию на поле боя». А тут такой замечательный повод.

Россия будет объявлена страной-террористом. Это вынудит европейских союзников к введению дополнительных санкций. Не беда что они угробят экономику ЕС, даже лучше. Не забываем – для США и Великобритании Евросоюз экономический конкурент. Ничего личного, просто бизнес.

Можно добиться усиления международной изоляции России. Катастрофа с утечкой радиации при правильной медийной раскрутке – очень болезненная тема. Удобная для демонизации России.

Будет загрязнена вода, идущая в Крым. Это усложнит жизнь на полуострове и лишит его курортного статуса

Россия получает огромные проблемы с загрязненными территориями. Несет колоссальные убытки.

Как я не раз отмечал, англосаксы готовы воевать с Россией до последнего украинца. Победа Украины для них желательна, но не принципиальна. Основная цель – нанести РФ максимальные потери. Обескровить. Ради этого они готовы вернуть Украину в состояние Дикого поля. Даже радиоактивного. Как говорят американские военные «сопутствующий ущерб».