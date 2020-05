9 мая 2020 года в Праздник 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О чинах членов казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» от 9 февраля 2010 г. N 169, за активную общественную и политическую деятельность в деле воспитания подрастающего поколения и объединения народов России присвоить (подтвердить) казачий чин казачий полковник Смыкову Игорю Евгеньевичу с награждением Крестом «За заслуги перед Казачеством России» 3-й степени и назначением на должность заместителя Войскового Атамана Центрального Казачьего Войска по международным связям, взаимодействию с РПЦ и представителями других конфессий.

Председатель Совета

казачьих Войсковых Старшин России,

Войсковой Атаман

Казачий генерал В. И. Налимов.

Наша справка:

Смыков Игорь Евгеньевич

Служил в Пограничных войсках РФ.

После службы работал в частных аналитических структурах.

Совершал паломничество и жил на послушаниях в монастырях Русского Севера и Сибири.

Советник Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

Сопровождает в региональных и международных поездках Чудотворную мироточивую икону Святого Царя-мученика Николая Второго.

Советник руководителей ряда российских коммерческих фирм и благотворительных фондов.

Политтехнолог и специалист по PR.

С 1999 по н. в. — начальник Войсковой Православной Миссии.

С 2009 г. — по н.в. — Президент РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа».

Наградной Комитет Международной награды общественного признания «Слава России», заместитель председателя Наградного Комитета (с 2006 по н. в.).

Заместитель Председателя Всероссийского Монархического Центра по региональной политике.

Член Экспертного Совета Общероссийского общества развития Русского исторического просвещения «Двуглавый Орел».

Глава Ордена Императора Павла Первого.

Заместитель Председателя Имперского общества ревнителей памяти Императора Павла Первого.

Председатель Имперского наградного совета.

Казак Конвоя Святого Царя Страстотерпца (Сестрорецк).

Имеет Благодарность Высокопреосвященнейшего митрополита Лавра, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей (2006 г.), Благодарность Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей (2008 г.), кавалер ордена «Слава России».

С 2019 года Почетный представитель Королевского Совета Его Королевского Высочества Принца Махмут Салах Аль-Дин Ассафа перед РПЦЗ.

Награжден ведомственными, церковными и общественными наградами России, иностранными династическими и монархическими орденами.

Инициатор и участник установления многих памятников Святым и Русским Императорам в России и Зарубежье.

Наряду с Национальным обществом ревнителей светлой памяти Императора Павла Первого, один из инициаторов строительства в Гатчине Харлампиева монастыря и возвращения Гатчинских (Мальтийских святынь) — десницы Святого Иоанна Крестителя и иконы Филермской Божией Матери.

Сфера интересов: – PR, организация и проведение православных и общественных проектов, работа со СМИ, связи с аристократическими и религиозными кругами Европы.

Для справки:

РОО «Православная Миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» (Войсковая Православная Миссия)является консервативной традиционалистской общественной организацией, которая объединяет в своих рядах многих известных патриотов России, священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, сотрудников и ветеранов подразделений специального назначения и правоохранительных органов, деятелей науки и творческой интеллигенции.

Важнейшим своим делом Православная Миссия считает возрождение Третьего Рима — Русской Православной Самодержавной Монархии, во главе с Русским Православным Самодержцем и восстановление Российской империи — социально ориентированного государства — в ее исторических границах.

Православная Миссия организует визиты по приглашению епархий и приходов Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей всемирно известной святыни — Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая Второго — прославившейся многими чудесами.

Православная Миссия поддерживает связи с потомками Династии Романовых и российскими соотечественниками и аристократическими кругами в других странах.

В последнее время Православная Миссия инициировала и принимает участие в сборе и подготовке материалов к канонизации Императора Павла Первого.

В круг интересов Миссии входит миссионерская и просветительская деятельность в детских домах, социально — реабилитационных центрах, местах лишения свободы, воинских частях и госпиталях, возрождение Православия как духовного стержня Русского народа, противодействие деструктивным религиозным организациям, пропаганда исторических традиций Российской Имперской Государственности, связи с российскими соотечественниками за рубежом.

Православная Миссия принимает деятельное участие в установлении памятников Святым, Русским Царям и Императорам, иерархам Церкви в России и Зарубежье.

Бюсты Святому Государю Императору Николаю Второму Александровичу были открыты в Москве, Владивостоке, Тамбове, Крыму, Тобольске, Самарской, Волгоградской и Ивановской областях, Нью — Йорке, Австралии.

При участии Православной Миссии скульптурные композиции, посвящённые Воссоединению Русской Православной Церкви установлены в Курско — Коренной пустыни (Курская область), Нью — Джерси (США), у Храма Христа Спасителя ( Москва).

Готовятся проекты по установлению бюстов и памятников Великому Магистру Ордена Святого Иоанна Иерусалимского Императору Павлу Первому в Гатчине и на Мальте, Его Державному Отцу Императору Петру Третьему в Ропше, бюстов Императора Николая Второго в Великобритании, Германии, Испании и других странах.

За многие годы своей работы Миссия получила более 200 благодарственных писем.

Деятельность Организации благословлена священноначалием Русской Православной Церкви.

Руководителем Православной Миссии является Смыков Игорь Евгеньевич.

Smykov Igor Evgenievich

Served in the Border Troops of the Russian Federation.

After his service he worked in private analytical structures.

He made pilgrimages and lived on obedience in the monasteries of the Russian North and Siberia.

Advisor to the First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia, Metropolitan Hilarion of Eastern America and New York.

Accompanies in regional and international trips the miraculous myrrh-streaming icon of St. Nicholas II.

Advisor to the heads of a number of Russian commercial firms and charitable foundations.

Political technologist and PR specialist.

From 1999 to the present date — Head of the Russian Orthodox Mission.

Since 2009 to the present date — President of the “Orthodox Mission for the Revival of Spiritual Values of the Russian People”.

Award Committee of the International Public Recognition Award «Glory of Russia» — Deputy Chairman of the Award Committee (from 2006 to the present date).

Deputy Chairman of the All-Russian Monarchical Center for Regional Policy.

Member of the Expert Council of the All-Russian Society for the Development of Russian Historical Enlightenment «Two-Headed Eagle».

Head of the Order of Emperor Pavel I.

Deputy Chairman of the Imperial Society of Jealous People in Memory of Emperor Pavel I.

Chairman of the Imperial Award Council.

Cossack of the Convoy of the Holy King Passion-bearer (Sestroretsk).

He has a commendation from His Eminence Metropolitan Laurus, First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia (2006), and a commendation from His Eminence Metropolitan Hilarion, First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia (2008), and a Commander of the Order of Glory of Russia.

Since 2019, Honorary Representative of the Royal Council of His Royal Highness Prince Mahmud Salah Al-Din Assafa in the Russian Orthodox Church Outside of Russia.

He was awarded departmental, ecclesiastical and public awards of Russia, foreign dynastic and monarchical orders.

He is the initiator and participant in the establishment of many monuments to the Holy and Russian Emperors in Russia and abroad.

Along with the National Society of zealots in the blessed memory of Emperor Paul I, one of the initiators of the construction of the Harlampiev Monastery in Gatchina and the return of the Gatchina Monastery (Maltese shrines) — the right hand of St. John the Baptist and the icon of the Fillerm Mother of God.

Interests: — PR, organization and carrying out of orthodox and public projects, work with mass media, relations with aristocratic and religious circles of Europe.

For reference:

The «Orthodox Mission for the Revival of the Spiritual Values of the Russian People (the Military Orthodox Mission) » is a conservative traditionalist public organization that unites in its ranks many famous patriots of Russia, clergymen and laity of the Russian Orthodox Church, employees and veterans of special purpose units and law enforcement agencies, scientists and creative intellectuals.

The most important work of the Orthodox Mission considers the revival of the Third Rome — the Russian Orthodox Autocratic Monarchy, headed by the Russian Orthodox Autocrat and the restoration of the Russian Empire — a socially oriented state — in its historical boundaries.

The Orthodox Mission organizes visits at the invitation of the dioceses and parishes of the Russian Orthodox Church and the Local Orthodox Churches of the world-famous shrine — the miraculous myrrh-streaming icon of Tsar Nicholas II — famous for many miracles.

The Orthodox Mission maintains relations with descendants of the Romanov dynasty and Russian compatriots and aristocratic circles in other countries.

Recently the Orthodox Mission has initiated and participates in the collection and preparation of materials for the canonization of the Emperor Paul I.

The Mission’s interests include missionary and educational activities in orphanages, social rehabilitation centers, places of deprivation of liberty, military units and hospitals, the revival of Orthodoxy as the spiritual core of the Russian people, opposition to destructive religious organizations, the promotion of historical traditions of the Russian Imperial Statehood, and relations with Russian compatriots abroad.

The Orthodox Mission takes an active part in the establishment of monuments to the Saints, Russian Tsars and Emperors, hierarchs of the Church in Russia and abroad.

Busts of the Holy Emperor Nicholas II Aleksandrovich were opened in Moscow, Vladivostok, Tambov, Crimea, Tobolsk, Samara, Volgograd and Ivanovo regions, New York and Australia.

With the participation of the Orthodox Mission, sculptures dedicated to the reunification of the Russian Orthodox Church have been installed in the Kursk- Kursk-Root Hermitage (Kursk region), New Jersey (USA), at the Cathedral of Christ the Savior (Moscow).

Projects are under preparation to installation busts and monuments to the Grand Master of the Order of St. John of Jerusalem, Emperor Paul the First in Gatchina and Malta, His Royal Father, Emperor Peter the Third in Ropsha, and busts of Emperor Nicholas II in Great Britain, Germany, Spain and other countries.

Over the years, the Mission has received more than 200 letters of thanks.

The work of the Organization is blessed with the blessing of the clergy of the Russian Orthodox Church.

The Head of the Orthodox Mission is Igor Smykov.