Закон и беззаконие

Южное таможенное управление проведет акцию «На что жалуетесь?»

Автор:
таможня

27 февраля 2020 года с 09:00 до 19:00 Южным таможенным управлением по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая д. 21/2 будет проводиться акция «На что жалуетесь?» с целью разъяснения прав участников внешнеэкономической деятельности по вопросам механизма получения информации о причинах принятого решения, совершённого действия (бездействия), предусмотренного статьёй 265 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», возможности обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов, порядка рассмотрения таких жалоб, а также оказания практической помощи в составлении текста жалобы.

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