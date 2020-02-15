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Юрий Воробьев: Мы продолжим сотрудничество с МККК в оказании поддержки жителям Юго-Востока Украины

Автор: ИА “Русские Новости”

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев провел встречу с руководителем делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) на территории Украины Флоранс Жиллет.

«Мы высоко ценим деятельность Международного Комитета Красного Креста как одной из старейших гуманистических организаций в мире», — отметил Юрий Воробьев.

По словам вице-спикера СФ, высокий уровень взаимодействия и доверительный диалог между Россией и Красным Крестом заслуживает положительных оценок. «Мы заинтересованы в продолжении таких контактов».

Сенатор подчеркнул, что одна из ключевых тем – урегулирование вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. «Совет Федерации всячески способствует поддержке тех людей, которые страдают от этого вооруженного конфликта, и мы продолжим сотрудничать с Международным Комитетом Красного Креста в этих вопросах», — сказал вице-спикер СФ.

Юрий Воробьев напомнил, что в 2014 г. в верхней палате парламента создан Комитет общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. «Все эти годы наш Комитет и Совет Федерации занимался помощью и поддержкой тех людей, которые оказались в качестве беженцев на территории России. Это медицинская помощь, предоставление жилья, работы, обучение детей в наших школах и студентов в вузах».

Кроме того, за этот период 98 колонн МЧС России доставили в общей сложности 110 тыс. тонн гуманитарной помощи на территории ЛНР и ДНР, добавил сенатор.

Со своей стороны Флоранс Жиллет отметила, что Международный Комитет Красного Креста высоко ценит диалог, который он ведет с представителями органов власти Российской Федерации. «Наша деятельность главным образом заключается в оказании помощи населению Юго-Востока Украины, проживающему вблизи линии соприкосновения по обе стороны этой линии», — сказала она.

Во встрече приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, а также врио главы региональной делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси и Молдове Марк Акерманн, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В ходе беседы Владимир Джабаров подчеркнул необходимость выполнения на Юго-Востоке Украины Минских соглашений. Игорь Каграманян отметил важность медицинской составляющей в деятельности МККК.

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