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Юрий Подоляка: Война на Украине – Сводка за 03.10.22

Автор: Юрий Подоляка
Херсонское направление (прорыв на Дудчаны) – Бог оказался на нашей стороне (обстановка на утро 03.10.22)
Херсонское направление (прорыв на Дудчаны) – Бог оказался на нашей стороне (обстановка на утро 03.10.22)

Херсонское направление. Сегодня ночью части ВСУ, которые накануне выдвинулись в район н.п. Дудчаны были серьезно прорежены ночью нашей авиацией и артиллерией. Сегодня днем, они силами до трех батальонов попытались продвинуться вперед, но понесли очень большие потери (в виду прошедших накануне дождей, пространство для маневра было серьезно ограничено и это тоже сказалось на потерях ВСУ и результатах).

Потери сотни солдат ЛС и десятки единиц бронетехники
Вечером, атаки прекратились, а противник активно занялся перегруппировкой и вывозом убитых и раненых. Судя по его действиям завтра атаки продолжатся.

В районе Давыдова Брода также была предпринята атака, но с потерями противник отошел.

Сватовское направление. Здесь противник пока активно не наступает, но усиленно занимается перегруппировкой сил и вероятно на днях возобновит наступление по направлению на Сватово Кременную.

В виду этого, наше командование, понимая риски, какие возникают для Боровской группировки ВС РФ в случае начала наступления на Сватово из района Купянска и Редкодуба, приняло решение отвести войска на линию реки Жеребец, что и было произведено сегодня ночью.

Сватовское направление – обстановка на 12.00 03.10.22
Сватовское направление – обстановка на 12.00 03.10.22

Также, сегодня утром ВСУ силами до батальона предпринял попытку атаки на Лисичанском направлении, но угодили в огневой мешок и были разгромлены. Это наша локальная победа, но главное сражение здесь еще не началось. Очевидно, что продолжение завтра здесь тоже будет.

В целом, в отличие от вчерашнего дня этот остался за нашими войсками (несмотря на отход из Боровой), сумевшими нанести превосходящим силам большие потери.

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