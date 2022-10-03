Юрий Подоляка: Война на Украине – Сводка за 03.10.22

Херсонское направление. Сегодня ночью части ВСУ, которые накануне выдвинулись в район н.п. Дудчаны были серьезно прорежены ночью нашей авиацией и артиллерией. Сегодня днем, они силами до трех батальонов попытались продвинуться вперед, но понесли очень большие потери (в виду прошедших накануне дождей, пространство для маневра было серьезно ограничено и это тоже сказалось на потерях ВСУ и результатах).

Потери сотни солдат ЛС и десятки единиц бронетехники

Вечером, атаки прекратились, а противник активно занялся перегруппировкой и вывозом убитых и раненых. Судя по его действиям завтра атаки продолжатся.

В районе Давыдова Брода также была предпринята атака, но с потерями противник отошел.

Сватовское направление. Здесь противник пока активно не наступает, но усиленно занимается перегруппировкой сил и вероятно на днях возобновит наступление по направлению на Сватово Кременную.

В виду этого, наше командование, понимая риски, какие возникают для Боровской группировки ВС РФ в случае начала наступления на Сватово из района Купянска и Редкодуба, приняло решение отвести войска на линию реки Жеребец, что и было произведено сегодня ночью.

Также, сегодня утром ВСУ силами до батальона предпринял попытку атаки на Лисичанском направлении, но угодили в огневой мешок и были разгромлены. Это наша локальная победа, но главное сражение здесь еще не началось. Очевидно, что продолжение завтра здесь тоже будет.

В целом, в отличие от вчерашнего дня этот остался за нашими войсками (несмотря на отход из Боровой), сумевшими нанести превосходящим силам большие потери.